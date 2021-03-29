«التربية» والهيئة العربية للمسرح تتعاونان لتطوير المسرح المدرسي

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة التربية والتعليم، والهيئة العربية للمسرح، مذكرة تفاهم وتعاون، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، بشكل فعّال، بما يكفل النهوض بها وتطويرها بشكل مستمر، إضافة إلى تبادل المعارف والمهارات والخبرات، بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما لا سيما ما يتصل بمختلف المجالات المتعلقة بتطوير أفضل الممارسات في المسرح المدرسي.

شهد توقيع المذكرة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ووقع عليها الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، فيما مثل الهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله أمين عام الهيئة، كما حضر الفعالية الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج في وزارة التربية والتعليم، والشيخ الدكتور عمار المعلا مدير إدارة التعاون التعليمي الدولي، وشريفة موسى خبير المسرح المدرسي، وغنام غنام مدير إدارة التدريب والمسرح المدرسي بالهيئة العربية للمسرح.

وتأتي مذكرة التفاهم استمراراً للتعاون المثمر، الذي جمع الوزارة والهيئة، والشراكة التي أنتجت وضع منهاج المسرح في المدرسة الإماراتية عام 2018، إضافة إلى تدريب المعلمين والمعلمات، وتزويد وزارة التربية والتعليم بالخبراء، الذين أشرفوا على انطلاق تدريس المنهج في المدرسة الإماراتية بين 2018 حتى 2020، ويعتبر ما أنجزته وزارة التربية والتعليم رائداً على المستوى العربي لناحية إدراج المسرح منهجاً لكل المراحل الدراسية.

وهج غير مسبوق

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي أن بريق المسرح المدرسي، يزداد ألقاً ويترسخ في المدرسة الإماراتية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، حيث أضفى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وهجاً وحراكاً غير مسبوق في دولة الإمارات، وعلى الصعيدين العربي والعالمي، وهذا بدوره ما انعكس على إثراء الحركة المسرحية في مدارس الدولة، وعلى المستوى المجتمعي.

حالة نموذجية

أعرب الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله عن غبطته بهذه الخطوة، التي تمثل حالة نموذجية من التعاون والتشاركية الخلاقة بين الهيئة والوزارة، الأمر الذي يعبر عن ريادة وانفتاح المؤسسات الإماراتية على كل الممكنات، لتظل في مقدمة الدول الرائدة عربياً وعالمياً.

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