«مدارس دبي».. أجيال واعدة متسلحة بالمهارات التعليمية

ترتكز رؤية «مدارس دبي» على تأسيس أجيال واعدة متسلحة بالعلم والمهارات التعليمية والحياتية للاستعداد للمستقبل، من خلال تقديم مثال ناجح للجودة الأكاديمية بتكلفة ملائمة، وتعليم عالمي المستوى مع التركيز على الطلبة الإماراتيين لضمان تحقيق أهداف الأجندة الوطنية بزيادة عدد الطلبة الإماراتيين في المدارس ذات تقييم «جيد» وما فوق، وتحسين نتائج الطلبة في الاختبارات والتقييمات الدولية. كما اعتمدت «مدارس دبي» مجموعة من القيم الأساسية التي تنتهجها في المراحل التعليمية :

- الاستعداد للمستقبل: تأسيس بيئة تعليمية تساهم في إثراء حياة الطلبة وتزويدهم بالمهارات الحياتية .

- الثقة والتعاطف: ترسيخ علاقة أساسها الثقة والاحترام المتبادل بين المدرسة والمنزل، وخلق بيئة مدرسية حاضنة وآمنة.

- التعاون والدمج: العمل مع الشركاء وأولياء الأمور وأطراف المجتمع كافة لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال ثقافة حاضنة.

- الحفاظ على الهوية الثقافية: نظام تعليمي يستند إلى الثقافة الإماراتية، ويستلهم الهوية وقيم التسامح من القيم العربية والإسلامية

- التميز الأكاديمي: منهاج تعليمي عالمي المستوى يساهم في إعداد الطلبة وإلهامهم المساهمة بشكل إيجابي في المستقبل.

ومن المقرر أن تفتتح المدرستان في مردف والبرشاء باب التسجيل في شهر مارس 2021 على أن ينطلق البرنامج في العام الدراسي المقبل ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني: (www.dubai-schools.ae).

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