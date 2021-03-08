حمدان بن محمد يطلق مشروع "مدارس دبي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مشروع"مدارس دبي"، مشيراً سموه إلى أنه نموذج تعليمي مبتكر، وسيتم استقبال أول مجموعة من الطلاب مع مطلع العام الأكاديمي المقبل.

وقال سموه في حسابه على تويتر " ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأطلقنا خلاله مشروع"مدارس دبي"وهو نموذج تعليمي مبتكر بالشراكة بين حكومة دبي وشركة تعليم وسيتم استقبال أول مجموعة من الطلاب مع مطلع العام الأكاديمي المقبل.طموحاتنا كبيرة ومهمتنا أكبر لبناء أجيال قادرة على المنافسة والتفوق في مختلف الميادين".

وأضاف سموه " رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل ترتكز على التعليم المتميز وستوفر مدارس دبي نموذجاً رائداً وفقاً لأرقى المعايير العلمية العالمية مع اهتمام خاصة بثقافتنا الاسلامية والعربية وهويتنا الوطنية".

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