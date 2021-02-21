«حمدان الذكية» تنظم جلسات طاولة مستديرة قبل «إبداعات عربية 14»

المصدر: دبي - البيان

استضافت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، سلسلة من فعاليات الطاولة المستديرة، قبل انعقاد مؤتمر ومعرض «إبداعات عربية 14»، والذي سيقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والرئيس الأعلى لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، تحت شعار «الابتكار في كل مكان».

وتكتسب اجتماعات الطاولة المستديرة، أهمية بالغة، كونها منصة تفاعلية لتقييم وإعادة تصور مستقبل الاقتصاد، في ظل التوجه نحو اقتصاد غير نقدي، إلى جانب بحث فضاءات التعلم غير النمطية، التي من شأنها أن تقود مجتمعات التعلم المستقبلية، وسبل خلق نظام مرن للرعاية الصحية في الإمارات، في ظل الدروس المستفادة من وباء كوفيد 19.

وجاء تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة، تماشياً مع التزام «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، بتفعيل أطر تبادل الحوار وإثراء المعرفة، وتشجيع تبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات في مجال نشر الابتكار كثقافة راسخة، ونهج جوهري، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء العالم.

وتميّزت الاجتماعات الثلاثة بجدول أعمال حافل بالمناقشات الموسعة، حول عدد من أهم القضايا الملحّة في مجال إدارة الأعمال والجودة، والدراسات الصحية والبيئية، والتعليم الإلكتروني.

وشهدت المناقشات، تقييم مرونة المجتمع الإماراتي في مواجهة حالات الطوارئ، وقدرة الدولة على التكيف بكفاءة وفاعلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ظل مشاركة رفيعة المستوى، من نخبة الخبراء والأكاديميين وكبار الشخصيات، لوضع خارطة طريق لتطوير عدد من السياسات والاستراتيجيات، والتي تشكّل بدورها مستقبل التعليم والصحة والاقتصاد والأعمال في المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور فهد السعدي نائب رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» لتنمية الجامعة، أنّ الجامعة أخذت على عاتقها زمام المبادرة بتنظيم ثلاثة اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، للخروج بحزمة من التوصيات الداعمة لصنع السياسات والاستراتيجيات، التي من شأنها إعادة رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية، وفي مقدمها التعليم والرعاية الصحية والأعمال، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مشدّداً على التزام الجامعة بتسهيل قنوات التواصل والحوار البنّاء مع كافة الأطراف المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، سعياً وراء إحداث تغيير جذري وإيجابي للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستدامة للأجيال المقبلة.

ولفت السعدي إلى أنّ الاجتماعات الثلاثة أقيمت قبل انطلاق مؤتمر «إبداعات عربية 14»، في خطوة هامة لتحفيز العقول المبدعة، وراسمي السياسات، وصنّاع القرار، على تقييم تجربة دولة الإمارات، التي قدمت للعالم نموذجاً يُحتذى به في المرونة والكفاءة، والقدرة على مواجهة الأزمات الطارئة، في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي جعلت الابتكار ثقافةً راسخة.

والتحول الذكي نهجاً ثابتاً لتحقيق التطلعات الطموحة في الوصول إلى المركز الأول عالمياً في كافة المجالات.

وأضاف العور أنّ الاجتماعات شكّلت امتداداً للمناقشات المقرّرة على هامش مؤتمر «إبداعات عربية 14»، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والرئيس الأعلى لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، ليكون منبراً عالمياً لاستشراف المستقبل من بوابة الابتكار، باعتبارها قاطرة التقدم والنماء والريادة.

واختتم السعدي: «استقطبت اجتماعات الطاولة المستديرة، اهتماماً لافتاً من أبرز الباحثين والخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الأكاديمية، والمؤسسات الإعلامية والاستشارية، وشركات الأعمال، والهيئات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم، من أجل بحث الوضع الراهن للسياسات، ومناقشة التحديات الناشئة التي تقف في وجه العالم العربي.

لا سيّما عقب انتشار وباء «كوفيد 19». وأثمرت المناقشات عن مخرجات هامة، ستفتح بلا شك آفاقاً رحبة لتلاقي الخبرات العالمية والعقول المتميزة والمنفتحة على الحوار البنّاء، وتبادل الأفكار التي نسعى لتوظيفها بالشكل الأمثل في إنتاج وإثراء ونشر المعرفة، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار للتأثير في السياسات، وتصويبها وتحديثها.

فضلاً عن تطوير المقاربات والرؤى، للتعاطي بفعالية واقتدار مع كافة القضايا الراهنة، مع التركيز على أبرز الدروس المستفادة من تجربة دولة الإمارات، التي نجحت في تحويل التحديات إلى فرص استثنائية، للمضي قدماً في المسيرة التنموية الطموحة، وهو ما تكلل مؤخراً في وصولها إلى موقع الصدارة في سباق الفضاء».

وناقشت جلسة الطاولة المستديرة الأولى، والتي حملت عنوان «إعادة تصور مستقبل الاقتصاد: نحو اقتصاد غير نقدي»، مسار التحول إلى الدفع الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية، والعوامل المسرعة لوتيرة التحول الحاصل، في ظل تداعيات أزمة وباء «كورونا»، والذي ساهم في اتساع نطاق الاعتماد على المدفوعات غير النقدية، واللجوء بشكل متزايد نحو قنوات الدفع الرقمي، باعتبارها خياراً آمناً وموثوقاً به.

وشهدت المناقشات، الوقوف على موضوع ظهور الاقتصاد غير النقدي، في ظل الإقبال غير المسبوق على العملات المشفرة، في كل من القطاعين الخاص والعام عالمياً.

كما شهدت أيضاً، تسليط الضوء على الاستجابة الرقمية الكفؤة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع مراعاة أقصى درجات الأمن والسلامة في تنفيذ المعاملات عن بعد، استناداً إلى نهج التحول الذكي، والثقافة الرقمية الراسخة، التي كانت الدولة سبّاقة في اعتمادها، لتحقق قصب السبق الدولي في مختلف المجالات الرقمية، لا سيّما في تطوير البنية التحتية الرقمية، التي تمهد الطريق أمام الإمارات العربية المتحدة، لتعزز تنافسيتها، واحدة من الدول غير النقدية الرائدة عالمياً. واستضافت هذه الجلسة، كوكبة من الشخصيات المعروفة.

وتناولت الطاولة المستديرة الثانية، التي أقيمت تحت عنوان «فضاءات التعلم غير النمطية تقود مجتمعات التعلم المستقبلية: إعادة هندسة التعليم العالي»، التحديات والفرص المتاحة على صعيد تحسين جودة التعلم عبر الإنترنت، ورسم ملامح أنظمة التعليم العالي مستقبلاً.

وناقشت الاجتماعات أيضاً، مدى استعداد مؤسسات التعليم العالي، للاستفادة من المعايير في تمكين بيئات التعلم المبتكرة، مع مراقبة واعتبار فعالية الخدمات الأكاديمية والمهنية المقدمة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى بحث إمكانية خلق رؤية مشتركة لتطوير سياسة التعلم عن بعد، والتعليم عبر الإنترنت، لتسريع وتيرة التحول الرقمي.

ضمن قطاع التعليم العالي، وذلك بالاستفادة من التجربة السبّاقة لـ «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في تمهيد الطريق أمام وضع سياسات فعالة، تحقق التوازن بين الأدلة المستندة إلى المعايير الداعمة للتحول الرقمي، وتطوير الإجراءات والسياسات الاستراتيجية للارتقاء بمحتوى التعلم الذكي، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري.

وتحت عنوان «إنشاء نظام مرن للرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة: الدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19»، تمحورت الطاولة المستديرة الثالثة، حول تقييم فعالية السياسات والقوانين في بناء منظومة صحية مرنة ومتكاملة في دولة الإمارات، ومراجعة وتحديد مدى جاهزية نظام الرعاية الصحية لمواجهة الوباء.

لا سيّما في ما يتعلق بالمعدات الصحية، وتوفر المرافق الحيوية اللازمة، وعدد وجودة مزودي الرعاية الصحية، وبحث السبل المُثلى لتبني أحدث الابتكارات التقنية والصحية، للسيطرة على «كوفيد 19»، وتوفير موارد جديدة لتلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية.

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