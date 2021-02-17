باحثون من جامعة خليفة يستكشفون «الأوتار الكونية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استخدم فريق من الباحثين من جامعة خليفة، نظرية النسبية العامة لاكتشاف طريقة جديدة للكشف عن الأوتار الكونية عبر الكون. وطبق الفريق مفهوم «عدسة الجاذبية» على عائلة من أزواج الثقوب السوداء المتصلة بواسطة سلسلة كونية فيما يُعرف باسم حساب «سي-المتري»، وقاموا بحساب أول صيغة للعدسة يمكن أن تقترن بالتقنيات الحالية لرسم خريطة الكون.

وقد نشر الدكتور دافيد باتيك، أستاذ الرياضيات المشارك في جامعة خليفة، ومها الريس العوضي، طالبة في قسم الرياضيات، والدكتور ماريك نوفاكوفسكي، الأستاذ المشارك في جامعة لوس أنديز الكولومبية، بحثهم الشهر الماضي في مجلة «كلاسيكال آند كوانتوم جرافتي» التي تُعنى بأبحاث الجاذبية التقليدية والكمية.

وقال الدكتور ديفيد: «أدرك العلماء فيما بعد أنه قد تستخدم هذه الظاهرة في البحث عن الأعماق الكونية بدقة غير مسبوقة، مما فتح الباب أمام علم الكون الحديث وأصبح مفهوم عدسة الجاذبية مجالاً بحثياً هاماً، ويمكن للتكنولوجيا الحديثة في علم الفلك قياس الموقع النسبي للنجوم باستخدام هذه التقنية».

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