«زايد» تعرف طالباتها بأهداف الرحلة التاريخية عبر بيئة محاكاة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ألقى الدكتور فارس هواري، عميد كلية العلوم الصحية والطبيعية، محاضرة حول جهاز (محاكاة المريخ) الموجود في مختبر الجامعة، حضرها عدد من الطالبات، موضحاً أن الجهاز يحاكي الظروف الموجودة على كوكب المريخ.

وناقش الدكتور هواري خلال المحاضرة بعض المعلومات المهمة والحيوية حول مسبار الأمل وأهم الأجهزة التي يحتويها المسبار، مثل الأجهزة التي تقيس الطيف الكهرومغناطيسي لدراسة طبيعة مناخ المريخ، والتي بإمكانها إعطاء تصور للظروف البيئية والمناخية للكوكب، وبعض المهام والأهداف العلمية للرحلة التاريخية، والمتمثلة بشكل أساسي في استكشاف المريخ ورسم صورة واضحة وشاملة حول مناخ الكوكب الأحمر.

وأضاف: يحتوي الجهاز الموجود في الجامعة على مضخات تعمل على خفض الضغط وأجهزة شبيهة بالأجهزة الموجودة على متن الأقمار الصناعية، كما أن الجهاز يحتوي على مستشعرات والذي يمكن من خلالها إدخال أي عينة لدراستها تحت هذه الظروف.

وأفاد الدكتور هواري إلى أن الغاية من هذه المحاضرة يتمثل أولاً في تحفيز الطالبات على البحث العلمي، من ناحية ومن ناحية أخرى تعريفهن باستخدام هذا الجهاز ليتمكن من القيام بتجارب علمية لدراسة مواضيع أخرى مستقبلية في مجال دراستهن وتخصصاتهن وتفيدهن في أبحاثهن.

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