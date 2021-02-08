التربية تعتمد 3 طرق لاستقبال البلاغات في وحدة حماية الطفل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم 3 طرق لاستقبال البلاغات في وحدة حماية الطفل، التي تتمثل في الخط الساحن لوحدة حماية الطفل و تستقبل المكالمات على مدار الساعة (80085)، و عن طريق البريد الالكترونى الخاص بوحدة حماية الطفل ( cpu@moe.gov.ae) ومن خلال الاستمارة الإلكترونية للبلاغات ( bit.ly/2HoXC5A).

وتهدف وحدة حماية الطفل إلى حماية الاطفال من أشكال الإساءة سواء أكانت جسدية أو نفسية وأي نوع من أنواع الاستغلال داخل الحرم المدرسي أو في المنزل وذلك وفق معايير عالمية مختصة في هذا المجال وعلى يد نخبة من الاختصاصين المؤهلين للتعامل مع الاطفال والتصدي لأي من نوع من أنواع الاساءة التي قد يتعرضون لها وذلك بهدف ضمان نمط حياة خاص بالأطفال خال من أي صعوبات قد تحول بينهم وبين تطورهم النفسي والسلوكي والتربوي كذلك.

وتسعى وحدة حماية الطفل إلى دعم اختصاصيين حماية الطفل وذلك بما يختص بإدارة حالات حماية الطفل حيث تم تطوير نظام إلكتروني ذكي للإبلاغ والاستجابة وذلك لتسهيل العمل على حالات حماية الطفل ومتابعتها من قبل الوحدة.

وجاءت وحدة حماية الطفل التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم كأحد تجليات قانون حماية الطفل وديمة ولائحته التنفيذية التي انبثقت عنه يمثل خطوة هامة تمكن الوزارة من ممارسة دورها الجوهري المتمثل في رعاية الاطفال ورفدهم بكافة مقومات نجاحهم وريادتهم على الصعيد الأكاديمي والسلوكي والنفسي وذلك وفق برامج فعالة تستهدف هذه الفئة من الطلبة وتعنى بالتصدي لأي شكل من اشكال الإساءة لهم ومعالجتها بأفضل الطرق الممكنة طبقا للقانون.

وتتمثل مهام وحدة حماية الطفل تتسع لتطال مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة وذلك من أجل إيجاد مظلة ترعى الاطفال في مختلف أماكن تواجدهم والتعرف عن قرب على التحديات التي قد يواجهونها وتحول بينهم وبين تقدمهم الذهني والأكاديمي والعمل على معالجتها وفق أرقى المعايير.

وحددت الوزارة مهام عدة لاختصاصي حماية الطفل منها إخراج الطفل من مواقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل. وإجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعا بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه وإعادة تأهيل الطفل نفسياً وجسدياً من قبل المختصين والقيام بزيارات ميدانية للطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، بغرض الاطمئنان على أحولة وحل ما يمكن أن يتعرض له من مشكلات ومنع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها أن توقع الضرر به ومنع ارتياده لاماكن تهدد سلامته النفسية والاخلاقية. كما يقع من ضمن مهام اختصاصي حماية الطفل رفع توصية للجهات المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين لاختصاصي حماية الطفل أن السبب في تقصير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة. ورفع تقرير لجهة عمله لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتضى الأمر توجيه إنذار للقائم على رعاية الطفل في حال إصراره على عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتفق عليها إلى جانب رفع تقرير لوحدة الحماية التي يعمل بها يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل في حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل، وفقاً لما نص علية القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز(24) ساعة من وقت تلقى البلاغ و إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو يواجهه من تحديات والعمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه. وتوجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو ممارسته لبعض الأنشطة.

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