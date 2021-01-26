جامعة الإمارات تطلق "برنامج المستكشفين" للمشاركة في إكسبو 2020

المصدر: العين – داوود محمد

أعلن منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، إطلاق برنامج "المستكشفين"، الذي يُعد المرحلة التجريبية لنموذجي جامعة المستقبل، ومناهج المستقبل اللذين ستطلقهما وتطبقهما بالتزامن مع معرض أكسبو 2020 الذي سيقام في نهاية العام الجاري.

وأكدت الدكتورة نهال شبراك، المدير التنفيذي لجناح الجامعة في إكسبو 2020، والمدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، يٌعد برنامج "المستكشفين" برنامجاً تجريبياً مدته ستة أشهر، حيث سيتم اختيار 60 مشاركاً من الخريجين الجدد لخوض البرنامج التجريبي، الذي سيبدأ في شهر مارس المقبل ويستمر حتى شهر أغسطس من هذا العام. وتعتمد النسخة التجريبية من البرنامج أسلوب تعلم هجين، ويتضمن عقد جزء من البرنامج عن بُعد عبر الانترنت، والجزء الآخر وجهاً لوجه، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

واضافت سيتم وضع نموذج مناهج المستقبل تحت الاختبار بشكل منهجي، وأي خبرات مكتسبة ومخرجات تعليمية ستصدر عنه ستستخدم لإثراء ووضع الشكل النهائي لناهج المستقبل التي ستقدمها جامعة المستقبل. وسيمكن البرنامج المشاركين من مواجهة وحل التحديات المتعلقة بالمحاور التي يركز عليها معرض اكسبو2020 وهي: إعادة تصور العالم عن طريق تعزيز جودة الحياة ،من خلال دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية، واستحداث وسائل مبتكرة لاستدامة الحياة من خلال ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتصور استراتيجيات لتحسين الحياة من خلال خلق فرص عمل مبتكرة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التصدي للفقر والبطالة ، والتفكير لتوسيع نطاق الحياة من خلال استكشاف الفضاء و تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر جامعة الامارات المؤسسة الأكاديمية الوحيدة المشاركة من خلال جناح خاص بها في إكسبو 2020، والذي يعتبر فرصة فريدة للجامعات لتواصل العقول من خلال منح آلاف الطلبة خبرة كبيرة على مدى الأشهر الستة التي سينعقد خلالها هذا الحدث. وقد أنشأت الجامعة مركزاً دائماً لإكسبو دبي 2020 في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، الذي يحتضن عدداً من الفعاليات التي من شأنها إشراك وإلهام المجتمع الداخلي والخارجي للجامعة ومشاركتها في هذا الحدث العالمي الهام،

كما سيحظى طلاب الجامعة بفرصة للتواصل وتنمية معارفهم بفضل سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة المصممة خصيصاً من أجلهم، لتسهيل التعلم والتواصل مع أقرانهم، ومع نخبة من الخبراء والقيادات الفكرية والمدربين في مختلف مجالات تخصصهم. حيث تم تطوير "مناهج المستقبل" باستخدام التفكير التصميمي كإطار أساسي. وسوف يتكون من خمس مراحل رئيسية هي: مرحلة التأسيس من خلال اكتساب مهارات المستقبل، ثم مرحلة اكتشاف المسار، ومرحلة التعمق ثم التصّور، وأخيرا مرحلة الإنجاز. وهذه المراحل هي نفس المراحل التي ستطبق من خلال "برنامج المستكشفين" التجريبي ويسبقها معسكر تمهيدي لتحضير المشاركين للبرنامج ومراحله.

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