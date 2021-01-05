١٢٠٠ مستفيد من برنامج تعليم «العربية» للمعلمين غير الناطقين بها

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

استفاد 1200 معلم من غير الناطقين باللغة العربية في وزارة التربية، ومن موظفي الحكومة الاتحادية، من برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وينضوي تحت مبادرة علم لأجل الإمارات، ونفذته الوزارة بالشراكة مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، ويطبق البرنامج طرقاً وأساليب من خلال التدريب الإلكتروني باستخدام منصة إدارة التدريب في الوزارة.

وأطلقت مبادرة علم لأجل الإمارات البرنامج لتمكين المتلقين من مهارات اللغة العربية استماعاً وقراءة وكتابة وتحدثاً.

4 مستويات

وينقسم البرنامج إلى 4 مستويات، يتضمن المستوى الأول طرق السلام والرد، ومدخل إلى اللغة العربية «التعرف على الحروف في أول الكلام ووسطه وآخره»، وتعلم الأرقام العربية، وكيفية كتابتها.

بينما يتضمن المستوى الثاني، التعرُّف على أسماء الألوان باللغة العربية، ووضعها في جمل، واستخدام الأوزان والمقاييس. ويركز المستوى الثالث على التمكن من استخدام الجمل والكلمات المستخدمة في السفر والترحال. ويسعى المستوى الرابع إلى تمكين المشاركين من القراءة والكتابة والاستماع والتحدث بمستويات أعمق.

5 آلاف مشارك

ومن جهة أخرى، نفذت وزارة التربية والتعليم، أسبوع الأسرة والمجتمع عبر بوابة التدريب الإلكترونية بمشاركة 5,478 شخصاً، وطرحت ثلاث ورش إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، وتناولت الورشة الأولى بعنوان علاقة الأسرة بالمدرسة في العملية التعليمية كيفية فهم طبيعة العلاقة بين الأسرة والمدرسة.

وهدفت الورشة الثانية إلى أهمية التعاون ما بين المدرسة والأسرة والمجتمع، أما الورشة الثالثة فقد تناولت دور أولياء الأمور في العملية التعليمية.

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