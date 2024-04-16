675 مطلوباً دولياً في قبضة شرطة دبي خلال عامين

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت شرطة دبي، عن ضبط 14 ألفاً و914 مطلوباً، منهم 675 مطلوباً دولياً خلال العامين الماضيين، متورطين بجرائم جنائية ومالية مختلفة، كما تم استرداد 64 متهماً كانوا ملاحقين دولياً صادرة بحقهم نشرات دولية حمراء من الجهات القضائية المختصة في الدولة، بينما أسفرت جهود الشرطة على الصعيد المحلي عن ضبط 14239 مطلوباً بمطالبات مالية تبلغ 16.2 مليار درهم.

وشملت قائمة المطلوبين الدوليين، مواطناً أوروبياً متورطاً في حادث مروري مأساوي بسبب السرعة الزائدة أدى إلى وفاة عائلة بأكملها. وأوضحت شرطة دبي، أنه تم القبض على الشخص المطلوب بدقة بموجب نشرة حمراء دولية.

وفي عملية ضبط مهمة أخرى، استعادت شرطة دبي مسروقات تزيد قيمتها على مليون درهم، بينها مجوهرات وأحجار كريمة وساعات، حيث تم ضبط المتهمين بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دولة أخرى، وإرسال ملف الاسترداد حسب القوانين والأعراف المتبعة، حيث تعود تفاصيل القضية إلى قيام عصابة مكونة من أربعة أشخاص باستهداف عدد من الشقق السكنية ضمن منطقة محددة في إمارة دبي بعد التأكد من خروج أصحابها خلال فترة الليل، وأكدت العملية فعالية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.

ومن جهة أخرى، أسفرت جهود شرطة دبي، عن ضبط 14239 مطلوباً بمطالبات مالية تبلغ 16.2 مليار درهم، وكان من بينهم شخص من جنسية عربية عليه مطالبات مالية بقيمة 36 مليون درهم. وقالت شرطة دبي: «التزامنا بحماية أمن مجتمعنا وسلامته المالية يظل ثابتاً».

وضمن عمليات تسليم المجرمين البارزين، تمكنت الإدارة من تسليم البريطاني سانجاي شاه إلى الدنمارك بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، وتسليم رافائيل إمبريال، الزعيم الخطير للمافيا الإيطالية، إلى إيطاليا، حيث تؤكد عمليات التسليم هذه أطر التعاون القانوني الدولي القوية التي تعتمدها دولة الإمارات.

وأوضحت شرطة دبي، أنه في العام 2021 تم القبض على أخطر زعماء المافيا الإيطالية، رئيس في عصابة «كامورا» الإيطالية الإجرامية المنظمة، ويدعي رافييل أمبريال، وهو مصنف من قبل الأجهزة الأمنية الأوروبية باعتباره أخطر مهربي المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وانتقل إلى دبي بهوية مستعارة، وهو مدرج رسمياً على قائمة المطلوبين دولياً منذ العام 2016، ومن ثم صدرت بحقه نشرة دولية حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وأشارت إلى أن التسليم جاء وفقاً للإجراءات القانونية والاتفاقية المبرمة بين دولة الإمارات وإيطاليا في مجال تسليم المجرمين، وهي ضمن اتفاقية وقعتها الإمارات تأكيداً على مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها وتسليمهم للعدالة مع ضمان التواصل مع الشركاء الدوليين في ملاحقة مرتكبي الجريمة.

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