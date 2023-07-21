محكمة تعيد لسيدة 147 ألف درهم أقرضتها لشاب ورفض سدادها

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها توجيه اليمين الحاسمة، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

وقالت: إن الشاب «المشكو عليه» اقترض منها 150 ألف درهم عام 2019، ولدى مطالبتها أرجع 3 آلاف درهم فقط، الأمر الذي حدا بها لرفع الدعوى.

دعوى

ولدى نظر الدعوى أمام مكتب تحضير الدعوى، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، حضر وكيل الشاكية، ولم يحضر المشكو عليه، وتبين إعلانه برسالة نصية على رقم الهاتف، وكذلك الأمر في الجلسة التالية، وتبين أيضاً إعلانه قانوناً، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، الذي صدر بإلزامه بمبلغ 147 ألف درهم، فطعن عليه.

وتم إعادة نظر الدعوى، وحضر المحامي وكيل الشاكية، كما حضر محامي عن المشكو عليه، ولم يحضر المشكو عليه لأداء اليمين المتممة.

حيثيات

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى عندما يعوزه الدليل، وعند إنكار خصمه لما يدعيه، ويعتبر موضوع اليمين حاسماً إذا كان يؤدي إلى فصل النزاع كله أو بعضه أو في دفع موضوعي فيه، بحيث ينهى الخصومة كلها أو فرعياً. وأشارت إلى أن الشاكية قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة احتكاماً إلى ضمير الأخير، وكانت المحكمة قد استجابت للطلب بشأن توجيه اليمين الحاسمة، ولم يحضر رغم إقرار محاميه، وهو العنوان المختار بعلمهم وبإبلاغه.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 147 ألف درهم.

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