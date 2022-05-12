شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين

المصدر: البيان

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ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على "م.د" أحد الأعضاء البارزين في إحدى أكبر عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والضالعة في جرائم الاتجار في المخدرات، وتنفيذ عمليات تهريب بين أمريكا الجنوبية وأوروبا داخل شحنات السكر، إلى جانب إدارة عدة مختبرات في أوروبا مختصة بفصل السكر عن الكوكايين بعد تهريبه إليها.

وجاء إلقاء القبض على العضو البارز في عملية "قصب السكر" الدولية المشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ونظيراتها في كل من، فرنسا، إسبانيا، وكولومبيا، والتي نتج عنها القبض على 18 فرداً من أفراد العصابة الإجرامية في كافة الدول المشاركة، وضبط 22 طناً من السكر الممزوج بالكوكايين في شحنة كانت قادمة من كولومبيا إلى مياء لوهافر في فرنسا.

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