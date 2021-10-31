250 ألف درهم لعامل تنظيف زجاج مبانٍ سقط من ارتفاع 10 أمتار

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

رفع عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، يطالب فيها بإلزام مشرف سلامة عمال، وشركة تعمل في مجال تنظيف الزجاج، بدفع مبلغ قدره 600 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

إدانة

وقال شارحاً لدعواه إنه تعرض لحادث أثناء العمل، حدث عندما سقط من فوق السطح بنحو 10 أمتار وتحركت السقالة التي كان يقف عليها، وسقط وأصيب بأضرار، وحرر عنه القضية الجزائية، صدر فيها حكم بإدانة الشركة، ومعاقبة كل من المشرف على سلامة العمال والشركة، بجريمة الإصابة الخطأ، وعدم توفير وسائل الوقاية اللازمة، والحكم عليه بالغرامة 5 آلاف درهم، وإلزامها بالرسوم القضائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض، طالباً من هيئة المحكمة إلزام المشكو عليها بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 600 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.

كسر

وقرر القاضي المختص، ندب طبيب شرعي، والذي أشار في تقريره إلى أن الإصابات التي نتجت عن الحادث، كانت عبارة عن الارتطام بجسم صلب، وأنها كانت ناجمة عن حادثة سقوط من علو، وأصبحت ذات طبيعة، موضحاً أن الوصف النهائي للإصابات يتمثل في كسر بالفقرة القطنية الأولى بالعمود الفقري ما يشكل عاهة مستديمة تقدر بـ 45%، وكسر بالحوض بنسبة تقدر بنحو 30%.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من أوراق الحكم الجزائي، تسبب المشكو عليها في الحادث للشاكي، كون المشكو عليه الأول هو المشرف على الموقع، والتابع للمشكو عليها الثانية، مضيفة: إن أقوال المشرف بمحضر جمع الاستدلالات أنه شاهد عدم توازن السقالة، وسقوط الشاكي على سطح الأرض الإسمنتي، ما تسبب له بالإصابات.

عاهة مستديمة

ونوهت المحكمة بأن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي، والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه أنه نجم عن الحادث إصابة الشاكية بعاهة مستديمة، بعد سقوط الشاكي من نحو 10 أمتار، ولم تكن السقالة ثابته، وتحركت وسقط من ارتفاع 10 أمتار تقريباً وقام الأشخاص الموجودون بإبلاغ المسؤول والإسعاف.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي مبلغاً وقدره 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز