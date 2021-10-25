4 سنوات سجناً وغرامة 200 ألف درهم على 4 متهمين بغسل أموال

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

قضت دائرة جنايات غسيل الأموال بمحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية على 4 متهمين، وهم (م – ب) و(ي – ت) و(ز – ج – ف) و(ا – ك) حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول إلى الثالث وغيابياً بالنسبة للمتهمة الرابعة بالسجن 4 سنوات والإبعاد عن الدولة، إضافة إلى 200 ألف درهم غرامة مالية، حيث وجهت لهم تهمتين، الأولى لإدارتهم محلاً للعب القمار بعد أن قاموا بتأجير وحدة وتزويدها بأجهزة اللعب، ومن ثم تنظيم دخول الزبائن وتحصيل مبالغ مالية، والتهمة الثانية جريمة غسل الأموال، وذلك من خلال تحويل الأموال المتحصلة إلى خارج الدولة للمتهمة الرابعة، وذلك بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وردت معلومات من أحد المصادر السرية تفيد بوجود محل لإدارة لعب القمار بالمنطقة الصناعية بأم القيوين، وبزيارة المكان وجمع المعلومات الدقيقة عن الواقعة تم التأكد من صحة المعلومات.

تحقيقات

وبسؤال المتهم الأول اعترف بالتحقيقات بأن المتهمة الرابعة أخبرته برغبتها في فتح محل ألعاب الإلكترونيات للقمار في أم القيوين، بعد أن استأجرت قاعة لهذا الغرض، وأنها تريد أن يقوم بالعمل به لقاء راتب شهري، بالإضافة إلى الفوائد المتحصلة من لعب القمار، فاتفق معها على ذلك وحضر إلى الإمارة مقيماً بأحد الفنادق، وقد طلبت منه أن يعمل معه المتهم الثاني كمساعد له، ثم قامت المتهمة الرابعة بالتواصل مع المتهم الثالث وطلبت منه أن يقوم بتجهيز القاعة وإحضار الألعاب الإلكترونية بها.

ضبط المتهمين

تم ضبط المتهمين بعد توجه المتهم الأول إلى أحد محال الصرافة وقيامه بتحويل مبلغ 10000 درهم للمتهمة الرابعة، فتم القبض عليه، واعترف بكل تفاصيل القضية.

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