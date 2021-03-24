صفر بلاغات مقلقة مجهولة في الفقع العامين الماضيين

المصدر: دبي - البيان

ثمّن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الجهود التي يبذلها مخفر شرطة الفقع في الحفاظ على الأمن والأمان من خلال البرامج التي يُطبقها في منطقة اختصاصه، الأمر الذي أدى إلى تحقيق صفر بلاغات مُقلقة مجهولة خلال العامين الماضيين، إلى جانب صفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى» خلال الثلاثة أعوام الماضية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي للمخفر ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومخافرها، ورافقه خلالها العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد سعيد هلال الخييلي ضابط مخفر شرطة الفقع، والمقدم صالح المرزوقي، مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمخفر، حيث حقق المخفر نسبة 99.31% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص وكان المستهدف 92%، بينما بلغ نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% وكان المستهدف 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 5 دقائق وكان المستهدف 7 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق وكان المستهدف 12 دقيقة.

وأشاد اللواء المنصوري بجهود المخفر في المجال المروري التي أدت إلى خفض الحوادث المرورية و الوفيات الناتجة عنها، حيث سجل المخفر 26 حادثاً مرورياً في عام 2020 أسفرت عن 4 حالات وفاة وإصابة 24 شخصاً تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

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