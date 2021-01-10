عامل يستخدم الفلفل الأحمر لسرقة 2500 درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

لم يدرك عامل آسيوي أن حيازته لمبلغ 2500 درهم سيكون السبب في رش مسحوق الفلفل الأحمر على وجهه، حيث فوجئ بعد سحبه المبلغ من حساب صديقه من ماكينة السحب الآلي في منطقة المحيصنة بدبي أن هناك شخص يقترب منه حين كان يمسك المبلغ في يده ويستعد لوضعه في جيبه، وفي لحظات فوجئ بهذا الشخص يرش مسحوق الفلفل الأحمر على وجهه وعينيه ولم يتمكن من الرؤية فيما أسرع المتهم إلى سحب المبلغ من يده ولاذ بالفرار وسقط منه 300 درهم أثناء الجري.

وتفصيلا أحالت النيابة العامة المتهم وهو آسيوي الجنسية عاطل عن العمل إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه وذلك بعد أن تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض عليه في وقت قياسي، فيما فوجئ صاحب البطاقة بأن صديقه الذي ذهب لسحب مبلغ 2500 درهم من حسابه تعرض للسرقة.

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