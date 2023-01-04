محمد بن راشد رسخ نهج التطوير والريادة

المصدر: دبي - البيان

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أكد أعضاء في المجلس التنفيذي بدبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخ نهج التطوير والتميز والريادة، مشيرين إلى أن رؤية سموه التنموية تخلق الفرص وتتغلب على التحديات لصناعة المستقبل. وقالوا بمناسبة مرور 17 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في دبي إن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عزز مفهوم جودة الحياة، وتحقيق التوازن فـي توزيع المشاريع التنموية لتشمل جميع المناطق.

تهنئة

وتقدّم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بخالص التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تولّي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي. وأعرب معاليه، باسمه وبالنيابة عن موظفي دائرة المالية، عن دعواته القلبية الصادقة بأن يحفظ الله تعالى سموه قائداً فذاً وذخراً عزيزاً للوطن الغالي.

وأكد معالي آل صالح أن الإنجازات التي صنعتها دانة الدنيا في الأعوام السبعة عشر الماضية جاءت متوالية ومتسارعة، في ضوء الرؤية السديدة لصاحب السمو حاكم دبي، وفي ظل توجيهات سموه ومتابعاته الحثيثة، حتى غدا اسم الإمارة رديفاً للرقم واحد في جميع المجالات، وأضحى صوتاً مسموعاً تتردّد أصداؤه بقوة، وصورة لامعة تنعكس إشراقتها في جميع أصقاع المعمورة.

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي والإمارات قد شهدتا خلال 17 عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، إنجازات عظيمة، نقلت دبي والإمارات إلى مستويات عالمية تستشهد بها تقارير التنافسية الدولية في مختلف القطاعات، بدءاً من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مروراً بقطاعات التنمية المستدامة والبنية التحتية والثقافة، وغيرها، مرسخاً بذلك نهجاً يقوم على دعم التجديد والتطوير والريادة.

وقال البسطي: «نهنئ أنفسنا بقيادة سموه التي نفخر بها، فهو قائد ملهم بفكره ورؤاه ومبادراته النوعية، وتخرّجت في مدرسته قيادات تحمل باعتزاز فكر سموه الثاقب لخلق الفرص والتغلب على التحديات وصناعة المستقبل».

ورفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السابعة عشرة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد حكم الإمارة.

وبارك معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لسموه ذكرى تولي مقاليد الحكم، مؤكداً أن سموه نموذج استثنائي في القيادة والحكم، ومصدر إلهام للمجتمعات وقادة الدول، بما حققه من نهضة تنموية عمرانية اقتصادية وثقافية ألقت بظلالها على المنطقة ودول العالم، فأصبحت دبي في عهده واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. وأضاف معاليه: «شهدت دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نهضة شاملة، فوضع مقومات رسخت لحاضر مزدهر، ومهدت لمستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً، يواكب مستجدات العصر ومتطلباته، مؤسساً لنهج مستنير يسترشد به الآخرون لتحقيق التميز والاستباقية والريادة في شتى المجالات، ولتتبوأ دبي والإمارات مكانة ريادية دولية».

ورفع معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السنوية السابعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، مؤكداً أن سموه قائد في ميدان العمل، وملهم للشعب، ومعلم للأجيال، كرّس حياته لخدمة الإنسان وتحقيق السعادة للسكان، وجعل من دبي المدينة الأجمل والأفضل للحياة في العالم، ووجهة رئيسية لرواد الأعمال والاقتصاد.

وقال معاليه: منذ تولى سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، في الرابع من يناير 2006، تسارعت وتيرة العمل، وتنوعت أوجه الإبداع، وحققت دبي إنجازات كبيرة، مكّنتها من الحصول على مراكز متقدمة في مجال التنافسية العالمية في الاقتصاد والبنية التحتية، للطرق والمواصلات، وغيرها، كما شهد العمل الحكومي تحولاً جذرياً، حيث تطور من الحكومة الإلكترونية إلى حكومة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، مشيراً إلى أن البنية التحتية لشبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي المختلفة شهدت تطوراً كبيراً في عهد سموه، حيث نفذت هيئة الطرق والمواصلات حزمة واسعة من المشاريع الضخمة، زادت قيمتها على 140 مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، جعل خلالها دبي واحدة من أبرز المدن العالمية وأفضل مدينة للحياة والعمل والزيارة، ووجهة رئيسية للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأصبحت عنواناً للإبداع والابتكار، ونموذجاً تنموياً فريداً، ومعياراً للمدن الذكية من خلال استشراف وصنع المستقبل وتنفيذ المشاريع والمبادرات المبتكرة والذكية، كما حققت حكومة الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، إنجازات نوعية، وأصبحت من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة، تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف القطاعات.

ونحن في هيئة كهرباء ومياه دبي، نقتدي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، القائد الاستثنائي الذي لا يعرف المستحيل، ولا يرضى سوى بالمركز الأول في جميع القطاعات، وأنه لا خط نهاية في سباق التميز، حيث نسترشد بتوجيهات سموه لمواصلة مسيرة النجاح والتميز وتحقيق الإنجازات».

جهود

ورفع عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، داعياً الله تعالى أن يحفظ سموه، وأن يسدد خطاه، وأن يجعله ذخراً للوطن. وقال الكتبي: إن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي تمثل مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، مواطنين ومقيمين، كما تمثل نقطة تحول فارقة في أداء العمل الحكومي (المحلي والاتحادي)، على مختلف الصعد، وفي شتى المجالات.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد فذ وملهم، وهو الذي وضع أبجديات الإدارة الحديثة، التي أصبحت مصدر إلهام لكثير من الحكومات في العالم، فضلاً عن فكر سموه بعيد المدى، ورؤيته الثاقبة التي أسست لنهج استثنائي واضح لكل ما يتصل بالتحديث والتطوير والإبداع والابتكار.

وأضاف أن إمارة دبي، منذ أن تولى سموه مقاليد الحكم فيها، تمثل نموذجاً للمدينة الأسرع نمواً والأكثر رفاهية، مدينة المستقبل، التي أصبحت اليوم هي الرائدة، وهي المبدعة في مختلف مجالات الحياة، ومنها مجال الصحة.

سلام

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بمناسبة ذكرى مرور 17 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي: «يرى سموه أن مسيرة الدولة ونجاحاتها استثناء، ونحن نراه «الاستثناء» الذي أبهر العالم، وأخرج دانة الدنيا «دبي» براقة وشفافة، ليس كمثلها حسن وجمال وإعجاز.. أكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسيرة اللامستحيل على أرض دولة الإمارات، فعمل بحب وأمانة وإخلاص، ونشر السلام والتفاؤل، ولم يكتف من عطائه الفياض، ولن يكتفي، بل فتح آفاقه على أحلام ومستقبل القاطن والزائر، وأهدى الفرص للجميع. في هذه المناسبة الغالية لا تصفه الكلمات ولا تختصره.. حفظه الله وأدامه للوطن روحاً وفكراً وإلهاماً».

مناسبة

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «ذكرى مرور 17 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي مناسبة عزيزة وغالية للاحتفاء برجل دولة بامتياز، نفتخر بقيادته ونعتبره قدوة لنا في العمل لأجل الوطن، ونتبع نهج سموه في الإدارة والقيادة والحكمة، ونتعهد باستكمال مسيرة التفوق والازدهار على جميع المستويات». وأضاف: «لقد أرسى سموه مدرسة متفردة في القيادة والإدارة، ورفع سقف الطموحات لقادة الغد، وفتح أمام شعبه أبواب الإبداع والابتكار، ومهد الطريق لتحقيق سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي يشهد لها القريب والبعيد».

مسيرة

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «نستذكر اليوم تاريخ مسيرة مليئة بالعطاء والنجاح والازدهار، ومحطة جوهرية من تاريخ إمارة دبي، بدأت قبل 17 عاماً بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي، والتي بدأت معها قصة قائد متفرد صاحب رؤية ثاقبة نحو المستقبل، وانتقلت إمارة دبي بقيادته إلى مصاف المدن العالمية الرائدة عبر مسيرة التنمية والتطوير والريادة، التي شكلت تاريخ دبي الحديث، وعززت سمعتها إقليمياً ودولياً».

وأضاف: «تبوأت الإمارة بفضل حكمة سموه وفكره النيّر، الذي لا يعرف المستحيل، المراكز الأولى عالمياً في مختلف المؤشرات التنافسية. وقاد سموه إمارة دبي وشعبها نحو التميز والقمة، برؤيته ونهجه الفريد في العمل، وطموحاته التي لا ترضى سوى بالمركز الأول، حتى باتت مركز جذب، وملتقى عالمياً في شتى المجالات الحيوية، ورسّخ فينا سموه الإصرار والتحدي والابتكار والعمل الجاد لخدمة الوطن والمواطن، وبذل قصارى الجهود في تنفيذ رؤيته الطموحة، لتكون دبي عاصمة للمستقبل وأفضل مدينة في العالم».

معجزة

وقال هلال المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تُواصل دبي مسيرتها التنموية الشاملة، وتعزز من مكانتها العالمية الرائدة، مع تحقيق المزيد من الإنجازات النوعيّة في شتى المجالات وذلك في ضوء الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يلهمنا جميعاً بمبادراته المبتكرة والرائدة التي جعلت من دبي المدينة المعجزة عالمياً، والأفضل مكاناً للعيش والعمل والزيارة».

فخر للوطن

وقال الدكتور حمد أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «إن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة مناسبة مباركة في الوطن، الذي يفخر كل من يعيش على أرضه بإنجازات سموه الفريدة منذ ذاك اليوم». وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنى الإنسان قبل المكان، إيماناً من سموه بأن الإنسان هو الذي يبني ويطور ويدفع بعجلة النمو والازدهار والتحضر إلى الأمام.

تنافسية

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «شهدت إمارة دبي في ظل حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطوراً كبيراً على المستويات كافة، بفضل السياسات والتوجيهات الحكيمة لسموه، التي أسهمت في جعل الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية المستدامة، وتصدّرت العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، ولا تزال المسيرة مستمرة».

وأضاف: «اليوم في الذكرى الـ17 على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، يطيب لنا أن نتوجه لسموه بالتهنئة والامتنان نظير ما زرعه فينا من حب التميّز والابتكار وروح المبادرة وعدم الرضا إلا بالمراكز المتقدمة في شتى المجالات، ونعاهد سموه على أن نكون الأوفياء، وأن نواصل العمل في ظل قيادته لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات بمختلف القطاعات، بما فيها القطاع العقاري، الذي يعد مرتكزاً رئيسياً وداعماً لاقتصاد الإمارة».

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الرابع من يناير يعتبر محطة فارقة في تاريخ إمارة دبي، حيث ارتفعت وتيرة الإنجازات منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي، وباتت الإمارة وجهة أولى لمختلف الأفراد من كل بقاع الأرض، رغبة في العمل أو العيش أو السياحة، وسادت ثقافة تعزيز الاستدامة من خلال إطلاق المبادرات والبرامج وتطوير مفاهيم الابتكار والريادة في بيئات العمل الحكومي، لتحقيق المستهدفات التي وضعها سموه، مستشرفاً مستقبل الإمارات لخمسين عاماً مقبلة.

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن صروح النهضة التي شيدتها رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستظل درساً خالداً في وجدان التاريخ، يُلهم الأجيال مفاهيم القيادة، وصناعة التميز في بناء الأوطان، ويرسم بالعزيمة مسيرة التفرّد التي تستبق الحاضر، وتستشرف آفاق المستقبل في مختلف المجالات».

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