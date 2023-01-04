المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رياضة كرة القدم اهتماماً خاصاً، تجلى عبر رعايته وحضوره ودعمه العديد من الأحداث الرياضية المحلية والعربية والعالمية، وقد لخص سموه الدور الذي يمكن أن تقوم به كرة القدم في العالم بالجملة الرائعة:

«كرة القدم أقصر الطرق للتقارب بين الشعوب»، التي قالها سموه في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي في ديسمبر عام 2015، والذي أقيم بشعار «تحديات وإنجازات»، وتناول محور الجلسة يومها «تحديات كرة القدم العالمية»، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي كان يشغل وقتها منصب أمين عام الاتحاد الأوروبي للعبة.

تكريم

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تلك الرؤية طوال السنوات الماضية، ومن خلال العديد من مواقف سموه منذ توليه مقاليد مناصب نائب رئيس الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء، وحكم دبي، وذلك على الصعد المحلية والخليجية والعربية والدولية طوال السنوات الماضية.

وأبرز المواقف المحلية، تكريم سموه للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عام 2013، بعد فوزه بكأس الخليج العربي 21 في البحرين، وأشاد حينها سموه بحجم الإنجاز الذي حققه «الأبيض» بعدما حصد لقبه الخليجي الثاني، بعد لقب أول تحقق عام 2007، عندما استضافت الإمارات البطولة.

وفي هذا الاستقبال، والذي جرى بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كأس بطولة «خليجي 21» من كابتن «الأبيض» إسماعيل مطر، ثم عانق سموه مدرب الفريق الوطني في هذا الوقت، مهدي علي، وهنأه على مهارته في تدريب الفريق وتوجيهه في أرض الملعب، ثم صافح أعضاء المنتخب وأعضاء البعثة، وأمر بصرف مبلغ 50 مليون درهم مكرمة من سموه لمنتخبنا الوطني، مكافأة من سموه لشباب المنتخب، على ما حققوه من إنجاز عظيم أدخل البهجة والسرور إلى قلوب أبناء وبنات الإمارات.

دمج أندية

كما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على ما فيه مصلحة كرة القدم بإمارة دبي، بإصدار قرار الدمج بين أندية الأهلي والشباب ودبي، تحت مسمى كيان جديد يعرف حالياً باسم نادي شباب الأهلي، وذلك في مايو 2017، وصاحب السمو حاكم دبي، يحرص دائماً على تكريم فريق الكرة بنادي الأهلي سابقاً، وشباب الأهلي حالياً، مع تحقيق أي إنجاز بصفة سموه الرئيس الفخري للنادي.

وكان آخر تكريم للفريق في سبتمبر 2021، بعد أن توج الفريق بثلاثة ألقاب خلال الموسم الرياضي 2020-2021، ممثلة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخمسين للمحترفين، وكأس السوبر، وكان ذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الإداري والفني، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

حضور رسمي

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور العديد من الأحداث الرياضية المهمة، ومنها حضوره وتتويجه للنصر بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة عام 2015، بعد فوز النصر على الأهلي «شباب الأهلي حالياً»، بركلات الترجيح 3-0، بعد أن انتهى الوقت الرسمي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

أبطال العرب

وحرص أيضاً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تكريم أصحاب الإنجازات من المنتخبات العربية، وأبرزها تكريم سموه للمنتخب العراقي في أغسطس 2007، بعد أن توج «أسود الرافدين»، أبطالاً للنسخة 14 من كأس آسيا للمنتخبات، والتي أقيمت للمرة الأولى في 4 دول، وهي فيتنام، تايلاند، إندونيسيا وماليزيا، وهي المبادرة التي لاقت صدى كبيراً على الصعيدين القاري والعربي، واعتبرها الاتحاد العراقي للكرة وقتها، معبرة عن مدى الحب والتقارب بين الشعبين العربيين الإماراتي والعراقي.

وفي العام التالي 2008، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدعوة منتخب مصر، وتكريمه في دبي، بعد فوزه بالنسخة 26 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت في غانا، واعتبر سموه في المناسبتين، أن الإنجاز الكروي للمنتخبين، إنما هو إنجاز كروي قومي للرياضة العربية عموماً، ومبعث فخر واعتزاز للشباب العربي.

مواكبة العالم

عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اهتمامه بالدور الذي تلعبه كرة القدم على الصعيد العالمي، بحرص سموه على حضور حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ورافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما كان سموه متابعاً جيداً لمجريات البطولة، وقام سموه خلالها بتهنئة المنتخب المغربي على أدائه ونتائجه في المونديال.

وذلك من خلال عدد من التغريدات التي لاقت صدى إيجابياً كبيراً لدى الجماهير المغربية، ولعل أشهرها تغريدة سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «المستحيل ليس مغربياً.. المستحيل ليس عربياً.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم».

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