طلبة الإمارات يتقدمون 33 نقطة في تصنيف «PIRLS 2021» العالمي

المصدر: وام

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أظهرت نتائج الاختبار الدولي ( 2021 PIRLS ) تقدم دولة الإمارات بشكل ملحوظ، وتحسناً في أداء الطلبة بشكل عام قياساً في أدائهم بالاختبار في دورته الماضية ( 2016 PIRLS ) حيث ارتفعت 33 نقطة، وذلك وفقاً للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي.

وكانت الدولة قد شاركت في هذه الدراسة، لقياس التحصيل القرائيّ بعينة من طلبة الصف الخامس، بواقع 27448 طالباً وطالبة، فيما بلغ مجموع المدارس المشاركة 663 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة.

وتشكل دراسة PIRLS إحدى الاختبارات المهمة التي تتيح بناء بيانات شاملة تساعد التربويين وراسمي السياسات التعليمية على تطوير حلول مستندة إلى أدلة، لتحسين إنجازات الطلبة الدراسية في اكتساب مهارات القراءة، وهو الأمر الذي توليه وزارة التربية والتعليم أهمية بالغة عبر المشاركة والالتزام بهذه الاختبارات وإيلائها أهمية كبيرة كون نتائجها تنعكس بمجملها على تحسين وتطوير التعليم بالدولة.

وكانت الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، قد أجرت اختبار ( PIRLS2021) في (65) بيئة تعليمية، تتألَّف من (57 ) دولة، و(8) أنظمة تعليمية، وشاركت الدولة في هذه الدراسة بعينة من طلبة الصف الرابع، وذلك في دَوْرَتَيْها ( 2011 PIRLS ) و (2016 PIRLS) ، وبعينة من طلبة الصف الخامس في دورتها الأخيرة ( PIRLS2021) وذلك بسبب جائحة ( كوفيد 19 ).

663 مدرسة

وشهدت الدورة الثالثة لمشاركة دولة الإمارات في هذه الدراسة زيادة في عينة الدولة، إذ بلغ مجموع المدارس (663) مدرسة، بزيادة قدرها (177) مدرسة مقارنة بالدورة السابقة، أما عدد الطلاب فقد بلغ (27448).

وأكد الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تتخذ خطوات عملية، لتطوير المنظومة التعليمية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن طلبتنا يستحقون تعليمًا رفيع المستوى، ولذلك مضت الدولة قُدمًا في نهج إستراتيجي لتحسين مهارة القراءة بين أبنائها، وقد شهدت مؤشرات القراءة تحسناً كبيراً من خلال مشروع " تحدي القراءة العربي" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، عام ( 2015 ) ، والذي أصبح محور تركيز برنامج تطوير التعليم بدولة الإمارات ، تحقيقًا لمؤشرات الأجندة الوطنية التي تهدف إلى أن يكون طلبة الدولة، أفضل الطلبة في العالم في اختبارات القراءة والرياضيات والعلوم واللغة العربية.

تقدم

وذكر أن نتائج (PIRLS2021) كشفت عن تقدُّم مطرد، وتحسّن ملحوظ في مقاييس أداء طلبة دولة الإمارات بشكل عام، إذ إنّ متوسط أداء طلبة الدولة في (2021 PIRLS) قد بلغ (483) نقطة، وبذلك يكون مقدار التحسن (33) نقطة، مقارنة بأداء طلبة الدولة في الدورة السابقة ( 2016 PIRLS).

وأوضح أن نسبة طلبة دولة الإمارات ارتفعت في المستوى المتقدم والمستوى العالي بنسبة 7%، وانخفضت في المستوى المنخفض بنسبة 7%.

وقال إن وزارة التربية والتعليم، حريصة على المشاركة المستمرة في الدراسات الدولية الهادفة إلى قياس التحصيل القرائيّ، لذا شاركت الدولة في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة (PIRLS)، لافتة إلى أن اختبار (PIRLS) يقيس قدرة الطلبة على فهم النص المقروء، واستخدام نصوص سردية لقياس قدرتهم على القراءة الأدبية، بينما تُوظَّف نصوص معلوماتية في هذا الاختبار لقياس قدرة الطلبة على اكتساب المعلومات، والحقائق العلمية.

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