دبي.. أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها خلال فعاليات احتفال رأس السنة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق محطة مترو برج خليفة / دبي مول اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 ابتداءً من الساعة 5:00 مساءً أو عند تخطي الأعداد الطاقة الاستيعابية للمحطة، مؤكدة أنه يمكنكم الوصول إلى وجهتكم عبر محطات مترو المركز المالي والخليج التجاري وأبراج الإمارات والمركز التجاري العالمي وماكس.

كما أعلنت الهيئة عن إغلاقات في عدد من الشوارع ابتداءً من الساعة 4 من مساء اليوم وحتى الانتهاء من فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية، وذلك للسماح لأكبر عدد من افراد الجمهور الوصول إلى مناطق فعاليات الاحتفال بسهولة وسرعة وسلامة.



وفيما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها:

– شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداء من الساعة 4 مساءً.

– شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4 مساء.

– شارع المستقبل تدريجياً ابتداءً من الساعة 4 مساءً.

– شارع الأصايل ابتداء من الساعة 4:00 مساءً.

ــ شارع برج خليفة ابتداء من الساعة 4:00 مساءً.

– شارع الصكوك ابتداء من الساعة 8 مساءً.

ــ شارع المركز المالي العلوي ابتداء من الساعة 9 مساء.

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