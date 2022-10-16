«كهرباء دبي» تدخل «غينيس» عن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه

المصدر: دبي-البيان

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سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي سبقاً جديداً بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 2,227,587 متر مكعب يومياً. ويعد هذا ثاني رقم قياسي عالمي تسجله الهيئة عن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث سبق للهيئة أن دخلت موسوعة غينيس عام 2021 عن المجمع وذلك عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميجاوات من الكهرباء.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، إضافة إلى تأمين مختلف احتياجات الخطط التنموية الطموحة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الطاقة والمياه وخطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة. ونواصل مسيرة التميز في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، ونمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة القادمة وبناء مستقبل مستدام، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها في العام 2071."

وقد تسلّم معالي سعيد محمد الطاير الشهادة من ممثلي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، خلال فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022، التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأوضح معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد ثلاثة محاور لاستدامة إنتاج المياه تقوم على الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي التي تتميز باستهلاك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، ثم تخزين الفائض من الإنتاج في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها وإعادة ضخها إلى شبكة المياه عند الحاجة. ويمتاز هذا النموذج الشمولي المبتكر بالحفاظ على البيئة ويمثل حلاً اقتصادياً مستداماً ويؤكد قدرة دبي على استشراف المستقبل وصناعته. وسيتيح هذا المشروع عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ. حيث ستوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يومياً لمدة 90 يوماً في حالات الطوارئ مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

وأشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في الهيئة إلى أن دخول الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية يعتبر تقديراً لجهود الهيئة خلال السنوات السابقة في العمل على بناء أكبر مجمع لتحلية المياه على مستوى العالم، كما أنه دليل على القدرات التقنية والجهود الجبارة التي يقوم بها فريق عملنا في إدارة هكذا مجمع ضخم، موضحاً أن الهيئة تمتلك 43 وحدة لتحلية المياه بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل (MSF) بقدرة إنتاجية تصل إلى 427 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً موزعة على 6 محطات (D, E, G, K, L, M) إضافة إلى وحدتين بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) بقدرة إنتاجية تبلغ 63 مليون جالون من المياه يومياً، وبهذا تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة إلى 490 مليون جالون يومياً من مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "نحن فخورون بهذا الاعتراف العالمي الجديد الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية المرموقة. ونعمل في الهيئة على استثمار أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ونسخر التميز والريادة والإبداع والابتكار في عملنا اليومي لترسيخ مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات، والانطلاق نحو مراحل متقدمة في التميز والريادة."

تهدف الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، إلى 303 مليون جالون يومياً بحلول عام 2030، لتصل إلى 42% مقارنة بنسبة 13% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً. ومن أهم المشاريع التي نفذتها الهيئة مؤخراً بتقنية التناضح العكسي، مشروع تحلية مياه البحر في المحطة K)) في مجمع محطات جبل علي بقدرة إنتاجية 40 مليون جالون يومياً وباستثمارات إجمالية بلغت 897 مليون درهم.

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