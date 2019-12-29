«سوني» تنتج «فيلم المقابلة»

وجّه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي في نوفمبر 2014، أصابع الاتهام إلى كوريا الشمالية بشن هجمات إلكترونية على شركة «سوني» بسبب إنتاج الشركة الأمريكية للفيلم الساخر «المقابلة» والمتعلق بزعيم البلاد كيم جونغ أون.

حيث تمكن المخترقون من الدخول إلى أنظمة الشركة وسرقة محتوى الفيلم ومعلومات شخصية سرية عن الممثلين ومعلومات عن رواتب التنفيذيين في الشركة وخطط «سوني» المستقبلية وحتى رسائل البريد الإلكتروني للمسؤولين في «سوني».

وقررت «سوني» وسط تلك الزوبعة الإعلامية والسياسية آنذاك إلغاء عرض الفيلم في دور السينما.

وانتقد حينها رئيس مجلس النواب الجمهوري الأسبق نيوت جينجريتش في تغريدة على «تويتر» قرار «سوني» إلغاء عرض الفيلم قائلاً: «مع انهيار سوني خسرت أمريكا أول حرب إلكترونية، هذه سابقة خطيرة جداً».