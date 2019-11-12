مطاعم تبهر روادها «افتراضياً»

يقود مطعم الشركة الفنية «نايكد» زبائنه عبر وجبات طعام تضيء على فصول في رحلة الحياة، يوجههم في تلك الرحلة سارد قصصي وتسجيلات صوتية وإضاءة، حيث يتناولون الطعام بجانب حيوانات المزرعة معتمرين خوذات الواقع الافتراضي.

في زاوية يكتنفها الظلام داخل مطعم «تري» الواقع بالقرب من حديقة يويوغي اليابانية، يجري تسليط الأضواء على أغصان شجرة للتأمل في منحنياتها وألوانها، وتتربع حديقة يابانية تتلاعب الأضواء بأشكالها بمرافقة أصوات طبيعية اصطناعية تقلد تدفق المياه وهبوب الرياح وزقزقة العصافير.

وداخل غرفة الغداء الرئيسية في المطعم، تُعرض إسقاطات على شكل حقول أرز وجبال، ويستخدم الزبائن سماعات الواقع الافتراضي لإدخالهم في عالم آخر قبل تقديم الطبق الأول.

يخوضون بعدها تجربة تجسد دورة الحياة من الولادة إلى الولادة من جديد، يرافق ذلك تقديم ثمانية أطباق، تتلاعب الأضواء وتتفاعل معها ويجري تشجيع الزبائن على اللعب مع أسماك مرسومة على أوعية ماء، يضغطون عليها فتسبح بعيداً، في أجواء أثيرية يمتزح فيها الفن بالتكنولوجيا بالطعام.