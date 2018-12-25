كاشف دخان حنون

غالباً ما تكون كاشفات الدخان عالية ومزعجة الصوت، وهذا ما يفترض بها. لكن العديد من الناس، لا سيما الأولاد يغطّون في النوم برغم ذلك الصوت المزعج الرهيب. وعندما يكون سبب الدخان اندلاع حريق ما، فإن النوم في مثل تلك الأوقات يبرهن عن كونه مميتاً.

لذلك قام الباحثون في مستشفى الأطفال في كولومبوس بأوهايو، باختبار نوع جديد من كاشفات الإنذار يمكن لقلة من الأطفال البقاء نائمين أثناء إطلاق هديرها، ليستخدموا صوت الأم لإيقاظ الأولاد، وفقاً إلى موقع «ساينس نيوز فور ستيودنتس».

فقد تبين أن الأطفال في تلك الحالة، ممن سمعوا صوت أمهاتهم في كاشفات الإنذار، استيقظوا في غضون ثانيتين، وقد استغرق وصولهم لممر النجاة المتفق عليه حوالي 20 ثانية، أما أولئك الذين سمعوا إنذار كاشف الدخان الاعتيادي فقد استغرقت فترة إيقاظهم مدة دقيقتين، ناهيك عن خمس دقائق للهروب والنجاة.