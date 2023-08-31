آيفون 15 يتفوق للمرة الأولى على سامسونج في البطارية وسرعة الشحن

المصدر: دبي - البيان

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لما يقرب من 10 سنوات تفوقت هواتف سامسونج المحمولة على هواتف أبل في معدل نقل البيانات وسرعة الشحن، منذ كان سامسونج فمنفذ شحن مايكرو يو إس بي تفوقت الأجهزة بنظام أندرويد بسرعات شحن وصلت إلى 10 وات، بينما كان آيفون من أبل بفئاته بسرعة شحن لم تتجاو.. 5 وات، وعندما انتقلت هواتف سامسونج إلى منفذ يو إس بي سي منذ عام 2016، ارتفعت الفجوة بين آيفون وسامسونج بشكل أكبر بعدما وصلت سرعة شحن آيفون إلى 10 وات ثم 15 وات، بينما وصل سامسونج إلى سرعات شحن تجاوزت 40 وات.

ولكن في 2023 يبدو أنه العام الذي سيشهد للمرة الأولى تفوق أجهزة آيفون في سرعة الشحن ونقل البيانات، بعدما أكدت العديد من المصادر الموثوقة أن أبل ستطرح إصدار تايب سي 4.1 في منفذ الشحن لأجهزة آيفون برو ماكس، وعلى الأغلب للبرو أيضاً، وإن لم يتأكد بعد، بينما ستحمل أجهزة آيفون وآيفون بلس منفذ شحن تايب سي العادي من الإصدار 2.1.

ويمتاز المنفذ 4.1 بقدرته على توصيل سرعات شحن تتخطى 45 وات، بالإضافة لكونه غير مغلق على شواحن أبل، وبالتالي سيكون متاحاً استخدام أي شاحن «كويك تشارجينغ» بقدرات قد تتخطى 45 وات باستمرارية.

ووفقا للتسريبات فبطارية أبل في الجهاز برو ماكس ستكون 4889 مللي أمبير، وهو ما يجعل البطارية تٌشحن كاملة في أقل من 45 دقيقة، وتصل لـ50% في أقل من 15 دقيقة، وهو ما يجعل أجهزة آيفون بروماكس تتفوق للمرة الأولى في سرعة الشحن على أجهزة سامسونج الرائدة.

وكانت التسريبات أيضاً قد أكدت إصدار أجهزة آيفون في الجيل 15 بألوان جديدة، إضافة للألوان القديمة، مع تغيير طفيف في درجة اللون الأزرق، وتغيير جسم الجهاز آيفون برو وبرو ماكس إلى التيتانيوم بدلاً من الستانليس ستيل، وهو ما سيجعله أخف وزناً من الجيل السابق.

أما على مستوى الكاميرات فسيكون الـ15 برو على الأغلب بنفس كاميرات العام الماضي، مع تحسينات قليلة في معالجة الصورة، بفضل المعالج الجديد بتقنية 3 نانو ميتر، بينما التحديث الأكبر وفق آخر التسريبات سيكون للبرو ماكس (الألترا)، والذي ستضاف إليه للمرة الأولى كاميرا تيلي فوتو بريسكوب للتقريب والتصوير البعيد بقدرة 6 مرات أقرب بالجودة الأصلية العالية وقد تصل إلى 10 مرات ديجيتال زووم.

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