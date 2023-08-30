حواسيب NVIDIA GeForce RTX40-series المحمولة تدعم الطلاب في الدراسة والألعاب والإبداع بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد الاستثمار في جهاز حاسوب محمول للعام الدراسي الجديد قرارًا مهمًا، حيث سيقتصر إبداع الطالب وتعلمه على المهام التي يمكن للحاسوب المحمول القيام بها. ولهذا السبب، يعد الحاسوب المحمول من NVIDIA GeForce RTX40-series استثمارًا رائعًا لأكثر من العام الدراسي وحسب – فهو يجمع بين متانة الجهاز والبرامج المتطورة لتوفير فرص إبداعية لا حصر لها.

ويعتبر الحاسوب المحمول من NVIDIA GeForce RTX40-series أكثر من مجرد حاسوب - فهو يسمح للطلاب بالدراسة واللعب والابتكار - وكل ذلك على جهاز واحد بأعلى مستويات الأداء، فهو حاسوب يمكنه أن يتطور ليواكب احتياجات الطالب مع مرور السنين، ويستمر في تحقيق أداء مدهش.

قدرات مذهلة لتعدد المهام

ورغم أن الطلاب سيستخدمون أجهزتهم للدراسة والمهام الدراسية بشكل أساسي، فإن حواسيب NVIDIA GeForce RTX40-seriesأجهزة مناسبة للغاية لممارسة الألعاب الإلكترونية، ما يعني عدم الحاجة لشراء جهاز منفصل للألعاب. تتمتع أجهزة NVIDIA GeForce RTX40-series بأداء مذهل في الألعاب، مع إمكانية تشغيل عدد من أحدث ألعاب الفيديو دون أي جهد – وبهذا يستمتع الطلاب في أوقات راحتهم بتجربة غامرة من الألعاب عالية الجودة والوضوح في أي مكان.

كما تتمتع أجهزة NVIDIA GeForce RTX40-series بمزايا رائعة للذكاء الاصطناعي، ومنها DLSS 3 التي تعزز أداء الألعاب وتزيد من سلاستها وروعة الرسومات فيها. كما تساعد تقنية تتبع الأشعة في عرض رسومات مذهلة تحاكي الواقع وتجعل كل تجربة ألعاب أفضل مما سبقها.



تقنيات المستقبل

في معظم الحالات يمكن للحواسيب المحمولة أن تدوم عامًا أو اثنين قبل الحاجة إلى الترقية، وذلك بسبب قدم القطع والتقنيات والمزايا. ولكن حواسيب NVIDIA GeForce RTX40-series تتضمن الأجزاء بأعلى مستويات الجودة مع أفضل التقنيات المتطورة وإمكانات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لها بالتكيف مع التغير المستمر في الاحتياجات الأكاديمية واستمرارها لعدة سنوات دون الحاجة إلى الاستبدال المتواصل.

وفي حال اهتمام الطلاب بالتصميم أو النمذجة ثلاثية الأبعاد أو تحرير مقاطع الفيديو، فإن حواسيب NVIDIA GeForce RTX40-series مزودة بالإمكانات التي تدعم أعلى وأسرع أداء ممكن لكل من تلك الاهتمامات. وتدعم تلك الإمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي وأقراص NVIDIA Studio لتحقيق الأداء الأمثل في الأعمال الإبداعية. ويمكن للمستخدمين الحصول على تحديث مجاني للبرمجيات للوصول إلى أفضل تجربة ممكنة مع مرور الوقت، فالحواسيب مهيأة لتشغيل أعقد برمجيات الرياضيات والأبعاد الثلاثية بسهولة، ما يعني أنها مناسبة حتى عند التحاق الطالب بالجامعة. وهذا يعني ان هذا الاستثمار يدوم طويلًا ويمنح المستخدمين الأدوات اللازمة لتطوير المهارات المستقبلية والمسار المهني المرغوب.

اعلى مستويات الأداء في أي مكان

ليس من السهل الحفاظ على انخفاض حرارة جهاز بهذه القوة والكفاءة، ولكن أجهزة NVIDIA GeForce RTX40-series مصممة بهيكل رفيع وبطارية تدوم فترة طويلة للغاية، وذلك بفضل الباقة المتقدمة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعزز الأداء والقوة والإمكانات الصوتية لتصل إلى ذروة الكفاءة. كما إن الهيكل الرفيع لهذه الحواسيب المحمولة الفائقة يسهل على الطلاب اصطحابها إلى أي مكان مثل مكتبة المدرسة أو غرفهم الخاصة أو منازل أصدقائهم، ليستطيعوا العمل في المشاريع من أي مكان أو الاستمتاع بالترفيه أينما ذهبوا.

عند اختيار أجهزة الحاسوب المحمولة من NVIDIA GeForce RTX40-series ، يحظى الطلاب بأفضل الأدوات التي تساعدهم لسنوات عديدة وتمكّنهم من عيش تجربة تعلّم ترافقهم في المستقبل.

تتوفر أجهزة NVIDIA GeForce RTX40-series الآن لدى كبرى المحلات التجارية.