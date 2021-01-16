رسميا.. واتساب يرجئ تعديل قواعد الخصوصية

المصدر: وكالات

أرجأ تطبيق واتساب تعديل قواعد الخصوصية عقب احتجاجات المستخدمين.

وكان شركة واتساب قد أعلنت أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير، وفقاً لـ "العربية".

وبدأت "واتساب" التابعة لشركة "فيسبوك" قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها - وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير، فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ودعاة الخصوصية ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.