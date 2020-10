تحذير من "بطاريات الزومبي" بعد تسجيل عشرات الحرائق

حذرت مؤسسات من مخاطر البطاريات المستعملة في مصانع إدارة النفايات وإعادة التدوير في بريطانيا، فيما رصدت كاميرات المراقبة عشرات الحرائق الصغيرة الناجمة عن انفجارها.

وتستخدم البطاريات في عشرات المنتجات من حولنا، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية والألعاب وماكينات الحلاقة والسجائر الإلكترونية وغيرها.

وإذا لم يتم تدوير البطاريات المستعملة أو التخلص منها بشكل صحيح، فمن الممكن أن تتسبب في حوادث خطيرة، لذلك يطلق عليها اسم "بطاريات الزومبي".

Experts warn 'zombie batteries' are causing hundreds of fires, like this one 👇, at waste and recycling centres.



