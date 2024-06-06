شركة ASUS تكشف عن أجهزة كمبيوتر محمولة متطورة

المصدر: البيان

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عرضت ASUS مؤخرًا التزامها بالابتكارات الرائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحدث العالمي Computex 2024 الذي أقيم في تايوان. وكان الحدث الأبرز هو الكشف عن أحدث مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من ASUS، مما يؤكد جهود الشركة الاستراتيجية لقيادة الثورة في مجال الذكاء الاصطناعي.

في الحدث، أكد سامسون هو، الرئيس التنفيذي المشارك لـ ASUS، عزم الشركة على قيادة الثورة في مجال الذكاء الاصطناعي: "لضمان نجاحنا، أنشأنا استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي المنتشر. إمكانيات مذهلة. وهي مصممة لدمج الذكاء الاصطناعي في كل جانب من جوانب أعمالنا مع الحفاظ على التزامنا بالاستدامة." وأكمل قائلاً، "ASUS تساعد في قيادة الطريق لجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا في كل مكان للجميع وضمان أن يتمكن الجميع من الاستفادة من الإمكانيات التي يضمنها الذكاء الاصطناعي."

استراتيجية الذكاء الاصطناعي الشاملة لـ ASUS

في Computex 2024، قدمت ASUS استراتيجيتها "الذكاء الاصطناعي المنتشر. إمكانيات مذهلة."، التي توضح التزام الشركة بدمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في جميع العمليات. يهدف هذا النهج المتقدم إلى دمقرطة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، من الخدمات السحابية والحوسبة الفائقة إلى الأجهزة الحافية والنماذج اللغوية الكبيرة والتطبيقات الذكية. من خلال التعاون مع عمالقة الصناعة مثل AMD وNVIDIA وMicrosoft وIntel وQualcomm، تستعد ASUS لتأسيس نفسها كقائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عرض الحدث مجموعة مبتكرة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ASUS، بما في ذلك Vivobook S 15 (S5507) الذي يعمل بمعالج Snapdragon® X Elite. هذا الجهاز هو الكمبيوتر الشخصي الحصري Copilot+ مع ميزات الذكاء الاصطناعي من Windows لتعزيز تجربة العمل واللعب للمستخدم.

من أبرز المنتجات الأخرى كان ZenBook S 16، وهو جهاز كمبيوتر محمول نحيف وخفيف للغاية مزود بشاشة OLED وشاسيه فاخر مصنوع من مادة سيراليومينوم الحصرية، وهي مادة هجينة من السيراميك بألوان مستوحاة من الطبيعة. على الرغم من تصميمه فائق النحافة، إلا أنه يوفر قفزة هائلة في الأداء، حيث يحتوي على أحدث معالج AMD Ryzen AI 9 HX 370. كما تم تقديم أجهزة الكمبيوتر المحمولة ProArt P16 وProArt PX13 القابلة للتحويل، المزودة بمعالج AMD Ryzen AI 9 HX 370 ورسومات NVIDIA GeForce RTX 4070. يمكن لوحدة المعالجة العصبية الفعالة التعامل مع ما يصل إلى 50 TOPS، بينما يمكن لوحدة معالجة الرسوميات RTX القوية تقديم ما يصل إلى 321 TOPS للمهام المبدعة الأكثر تطلبًا. ويأتي ProArt PZ13 بتصميم قابل للفصل ومزود بأحدث معالج Snapdragon X الممكّن بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل الإبداع متاحًا في كل مكان.

إذا كنت تبحث عن أول جهاز Copilot+ PC، فإن ASUS تقدم Vivobook S 15 (S5507) في الإمارات ومنطقة الخليج. وهو متاح الآن للطلب المسبق من 1 يونيو إلى 19 يونيو للمشترين الأوائل بسعر 5499 درهم. اعتبارًا من 20 يونيو، سيكون Vivobook S 15 متاحًا في المتاجر، فلا تفوت الفرصة.

إحداث ثورة في الحوسبة الشخصية مع أجهزة الكمبيوتر بالذكاء الاصطناعي

تمثل أجهزة الكمبيوتر Copilot+ من ASUS حقبة جديدة من الحوسبة، حيث تحدث ثورة في الحوسبة الشخصية مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المدمجة في الأجهزة والبرامج. تعالج هذه الأجهزة البيانات محليًا على الجهاز، مما يولي الأولوية للخصوصية والكفاءة والأداء. تقدم أجهزة الكمبيوتر Copilot+ تجارب جديدة مثيرة للإنتاجية والإبداع والتواصل، مما يضع معيارًا جديدًا للتفاعل مع المستخدمين بفضل القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

ميزة أخرى بارزة هي Story Cube، مكتبة وسائط متعددة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تم إعدادها لتحول كيفية تنظيم المستخدمين للوصول إلى صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. مع Story Cube، يصبح التنقل عبر المكتبة الرقمية سهلًا حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتصنيف وإدارة الأصول بذكاء، مما يجعل استعادتها أمرًا بسيطًا. التطبيق الثاني، MuseTree، هو أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية النهائية، معدة لإطلاق العنان للإبداع كما لم يحدث من قبل. مع MuseTree، يصبح إنشاء الصور الجذابة عملية سلسة حيث يولد الذكاء الاصطناعي صورًا مذهلة مصممة وفقًا لتفضيلات المستخدم الفردية.

بالطبع، سيتم ضمان الأمان مع هذه الأجهزة الحافية الجديدة. ستتضمن أجهزة الكمبيوتر بالذكاء الاصطناعي من ASUS إعدادات خصوصية ذكية متقدمة مع قفل تكيفي وميزات أخرى للخصوصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يراقب القفل التكيفي وجود المستخدم عبر كاميرا ASUS AiSense IR، ويقفل الكمبيوتر عندما يبتعد المستخدم، ويفتحه عند عودته. كما ستحتوي الأجهزة على التعتيم التكيفي، الذي يقوم بتعتيم الشاشة تلقائيًا عندما يدير المستخدم وجهه بعيدًا عن الكمبيوتر، مما يحمي الخصوصية ويعزز كفاءة الطاقة. مع هذه الميزات التي تركز على الخصوصية، تقدم أجهزة الكمبيوتر بالذكاء الاصطناعي من ASUS تجربة حوسبة أكثر أمانًا وموثوقية للمستخدمين القلقين بشأن حماية بياناتهم.