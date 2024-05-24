«إيفردوم» تطلق مسرحاً رقمياً جديداً يتسع لـ 100 شخص عبر الميتافيرس

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت شركة «إيفردوم» للعالم الافتراضي، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مسرحاً رقمياً جديداً عبر تقنية الميتافيرس يتسع لـ100 شخص، ليتوج أحدث توسعة لتجربة عالمها الافتراضي، وذلك بهدف استشراف مرحلة جديدة من الإبداع الرقمي ووضعها في متناول جميع أفراد الجيل الجديد من رواد التجارب الرقمية.

ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تستعد عوالم الميتافيرس لخلق فرصة في سوق وسائل الإعلام والترفيه الهندية وحدها تقدر قيمتها بـ 10 مليارات دولار. وعلاوة على ذلك، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، من المتوقع لعوالم الميتافيرس أن تقدم فرصة اقتصادية ثمينة، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية مساهمة هذه العوالم بنحو 15 مليار دولار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030.

وتعتبر «إيفردوم» من أوائل مبتكري الفعاليات ضمن عوالم الميتافيرس، ويهدف مسرحها الرقمي ضمن عالمها الافتراضي للاستعداد لهذا المستقبل الواعد، إذ يقدم شاشة سينمائية ضخمة تعرض الفعاليات التفاعلية الحية، من الأفلام إلى العروض الموسيقية وغير ذلك الكثير.

ويتسع المسرح الجديد لـ 100 شخص، ويمكن الجمهور من الجلوس في مقاعدهم في الطابق السفلي، أو الاستمتاع بمشاهدة العرض بأسلوب بانورامي من الشرفة. وتتواجد مساحة مسرحية أسفل الشاشة، حيث يمكن لمسؤولي الإعداد تقديم العروض أو التفاعل مع الجمهور أو تقديم الحدث مباشرة أثناء حدوثه.