منصة "إكس" تعين مديرين جدداً

المصدر: د ب أ

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قامت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، التابعة لإيلون ماسك، بتعيين مديرين جدد لجعل المنصة أكثر أمانا للمستخدمين وأكثر جاذبية للمعلنين.

ويعد "خطاب الكراهية" مشكلة تجارية تواجهها "إكس". وبينما تعتمد الخدمة على عائدات الإعلانات، لا ترغب الشركات في ظهور علاماتها التجارية إلى جانب منشورات تحرض على العنف أو الشعارات المعادية للسامية.

وسوف تتعامل كايلي ماكروبرتس، بصفتها رئيسة قسم السلامة، مع مشكلة خطاب الكراهية والمحتويات المتطرفة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم ييل كوهين، الذي يأتي من خلفية لها علاقة بصناعة الإعلانات، جعل الخدمة أكثر جاذبية بالنسبة للشركات، بحسب ما أعلنته "إكس" أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أنه منذ استحواذ ماسك على تويتر في خريف عام 2022، تراجعت إيرادات الإعلانات إلى النصف. ووعد الملياردير وعملاق التكنولوجيا، بحرية التعبير على منصة "إكس"، ضمن نطاق ما هو مسموح به قانونا.

