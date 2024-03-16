«دو» و«سامسونغ» تزودان الشركات والأفراد بأحدث الابتكارات التكنولوجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة سامسونغ، تستهدف توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين في قطاعات الأعمال والخدمات والمنتجات الموجهة للمستهلكين الأفراد والشركات.

وتمثل الاتفاقية، علامة فارقة في إطار الجهود التي تبذلها الشركتان لتزويد العملاء من المؤسسات والأفراد بخدمات ومنتجات وأجهزة مبتكرة لتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

وقال كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «يسرنا تعزيز شراكتنا مع سامسونغ، حيث سيسمح لنا هذا التعاون بتزويد عملائنا بمجموعة واسعة ومتنوعة من أحدث الخدمات والابتكارات والأجهزة التكنولوجية المتطورة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في دعم أهدافنا وتطلعاتنا للمرحلة المقبلة، نظراً للإمكانات والموارد التي تمتلكها كل من دو وسامسونغ، بما يسهم في تمكين عملائنا وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المتطورة».

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستوحّد دو وسامسونغ جهودهما لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات الرقمية التي تقدمها سامسونغ، مثل برنامج خدمات الصيانة «سامسونغ كير بلس» وغيرها، وتعزيز حضورها عبر قنوات البيع بالتجزئة والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف المتحرك بما يضمن توفير تجارب متميزة وشاملة للعملاء من الأفراد والشركات.

من جهته، قال فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونغ جلف للإلكترونيات: «يعكس هذا التعاون الاستراتيجي مع دو التزامنا المستمر بتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لعملائنا، وستمكننا هذه الشراكة من توسيع نطاق وصول منتجاتنا وخدماتنا الرقمية عالية الجودة إلى شريحة أوسع من المستهلكين».

وستركز الشراكة بين دو وسامسونغ على مختلف المجالات الأساسية للأعمال وركائز التطوير الرئيسة، بما في ذلك توسيع ممارسات ومجالات الأعمال الموجّهة للمستهلكين الأفراد لتشمل العملاء من الشركات، مع التركيز على توفير مجموعة منتجات وخدمات مخصصة للمؤسسات، فضلاً عن تزويدها بعروض حصرية على الأجهزة المتطورة.