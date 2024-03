كيف سخر إيلون ماسك من "ميتا" بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام حول العالم؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

سخر قطب التكنولوجيا إيلون ماسك من شركة "ميتا" بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام حول العالم الثلاثاء.

وقام ماسك بتضمين منشور لرئيس الاتصالات في شركة Meta، آندي ستون، على رسم توضيحي يظهر ثلاثة طيور من البطريق مع شعارات فسيبوك وانستغرام وثريدز، تحيي بطريقاً آخر يرتدي نظارة شمسية وزي قائد الجيش مع شعار " إكس" .

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" بسخرية "إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".

ورصد موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت أكثر من 550 ألف بلاغ عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 92 ألف بلاغ بشأن إنستجرام.

وعادت خدمات موقعي فيسبوك وإنستغرام إلى العمل مجددا بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة...".

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn