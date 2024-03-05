كيف سخر إيلون ماسك من "ميتا" بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام حول العالم؟

المصدر: دبي- وائل زكير

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سخر قطب التكنولوجيا إيلون ماسك من شركة "ميتا" بسبب انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام حول العالم الثلاثاء.

وقام ماسك بتضمين منشور لرئيس الاتصالات في شركة Meta، آندي ستون، على رسم توضيحي يظهر ثلاثة طيور من البطريق مع شعارات فسيبوك وانستغرام وثريدز، تحيي بطريقاً آخر يرتدي نظارة شمسية وزي قائد الجيش مع شعار " إكس" .

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" بسخرية "إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل".

ورصد موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت أكثر من 550 ألف بلاغ عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 92 ألف بلاغ بشأن إنستجرام.

وعادت خدمات موقعي فيسبوك وإنستغرام إلى العمل مجددا بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.

وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة...".

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn — Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024

وأظهرت لوحة معلومات ميتا في وقت سابق من اليوم أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس واجهت مشكلات أيضا، وإن كانت على نطاق أصغر من فيسبوك وإنستغرام.

ويتتبع موقع داون ديتيكتور الانقطاعات من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمون.

وفي وقت لاحق، أبلغ موقع يوتيوب أيضًا عن مشكلات مماثلة.

واشتكى العديد من المستخدمين من تسجيل خروجهم من منصات التواصل الاجتماعي. وطُلب من البعض تغيير كلمات المرور، بينما لم يتمكن البعض الآخر من تحديث صفحات انستغرام.

كما ادعى العديد من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى سماعات الرأس Meta الخاصة بهم أيضًا.