معالج غامض من هواوي تثير نتائجه قلق إنتل وإي إم دي

المصدر: البيان

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أثار طرح شركة الحلول التقنية الصينية هواوي لنتائج معالج جديد لا يزال تحت الاختبار، لغطاً في الأوساط التقنية، بعدما جاءت نتائج الاختبار التي كشفت عنها هواوي مقاربة لنتائج معالجات مثل إنتل وإي إم دي الأمريكيتين.

وظهرت على الإنترنت نتائج اختبارات أداء معالج هواوي HiSilicon Taishan V120 للخوادم، مكشفة عن أداء مفاجئ يضاهي أنوية AMD Zen 3 التي ظهرت قبل أربع سنوات.

تشير النتائج، الموجودة على موقع «غيك بينش»، إلى أن تكنولوجيا شرائح هواوي قد لا تكون بعيدة عن الشركات الرائدة في صناعة المعالجات، إيه إم دي وإنتل، ووفقاً لموقع «Tom’s Hardware»، فإن نواة «Taishan V120»، من شركة «HiSilicon» التابعة لهواوي، تم رصدها لأول مرة في شريحة هاتف هواوي Kirin 9000s الذكي.

وتشير نتائج « Geekbench 6» الجديدة، التي تم رفعها قبل بضعة أيام، إلى أن نواة Taishan V120 على الأرجح مصنوعة على عقدة 7 نانومتر من الجيل الثاني، كما هو الحال مع شرائحKirin 9000s ، إلا أن طراز المعالج المختبر لا يزال غامضاً، وغير معروف للآن في أي أجهزة أو نظام تشغيل ستستخدمه هواوي، نظراً لأدائه العالي في النواة الواحدة، والذي يؤهله للعمل في أجهزة السيرفرات.

وكانت هواوي قد أعلنت عن عملها على تطوير معالج Kunpeng 930 بالتعاون مع تي إس إم سي التايوانية، إلا أنه لم يتوفر بعد حظر تي إس إم سي التايوانية من التصنيع لهواوي، وبطرح المعالج الجديد تستشعر الشركات العملاقة إنتل وإيه إم دي الأمريكيتين القلق من منافس ثالث قد يزعزع الأسواق بطرح تكنولوجيات جديدة لأجهزة الحواسب، إلا أن عدم طرح هواوي لأي بيانات أو معلومات عن استهلاك الطاقة أو عدد الأنوية أو التكنولوجيا المستخدمة، يجعل الشركتين الأمريكيتين في توتر انتظارا لتوفر تلك المعلومات، التي ستحدد مدى قدرة معالج هواوي على المنافسة.