«غوغل» تدفع لمؤسسات الإعلام بكندا لاستخدام محتواها

المصدر: أوتاوا - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد أشهر من المفاوضات، توصلت كندا و«غوغل» إلى اتفاق «تاريخي» يفرض على المجموعة العملاقة دفع مبالغ مالية للمؤسسات الإعلامية مقابل توزيع محتواها، وفق ما أعلنت الحكومة الفيدرالية.

وأعلنت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج في أوتاوا، أن «غوغل ستقدم دعماً مالياً بقيمة 100 مليون دولار (كندي) سنوياً (73,5 مليون دولار أمريكي)، مع مراعاة التضخم»، واصفة الاتفاق بأنه «تاريخي». ومع ذلك، أوضحت الوزيرة أن كندا تحتفظ «بالحق في إعادة درس الاتفاقية» إذا جرى التفاوض على اتفاقيات أفضل في بلدان أخرى.

ورحب رئيس الوزراء جاستن ترودو، بالاتفاق قائلاً أن الاتفاقية تمثل «نموذجاً لأنظمتنا الديمقراطية». وأرادت حكومته في البداية الحصول على 172 مليون دولار من غوغل في نهاية هذه المفاوضات.

وانخرطت أوتاوا في مواجهة مع شركتي غوغل وميتا في الأشهر الأخيرة حول قانونها الجديد بشأن «الأخبار عبر الإنترنت»، والذي من شأنه أن يجبر الشركات الرقمية العملاقة على إبرام اتفاقيات تجارية مع وسائل الإعلام لبث محتواها على منصاتها.