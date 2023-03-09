20 مهنة مهددة بالخطر بسبب الذكاء الاصطناعي.. هل تعمل في إحداها؟

المصدر: البيان

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ينظر البعض إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أمراً مستقبلياً رائعاً يعد المجتمع البشري بمزيد من التطور التقني والعلمي والاقتصادي، ولكنه في نفس الوقت ربما يهدد مهناً يعمل بها الكثيرون ويحولهم بمرور الوقت إلى عاطلين بحسب دراسة حديثة.

تفيد الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بقيادة جامعة برينستون عن أكثر 20 مهنة معرضة للخطر، يأتي في مقدمتها المسوقين عبر الهاتف والمعلمين وعلماء النفس في المدارس والقضاة، وهم من بين أعلى الفئات المعرضة للخطر، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فريق الباحثين في الجامعة يبرز منهجية التعرض المهني للذكاء الصناعي من خلال ربط 10 تطبيقات مدعومة بالذكاء الصناعي، مثل نمذجة اللغة، بـ 52 قدرة بشرية لفهم ما إذا كانت أي منها وثيقة الصلة.

وأحدثت المخاوف من إلغاء البرامج الذكية للوظائف البشرية موجات في جميع أنحاء العالم مؤخرا بعد إطلاق ChatGPT وقدرته على أداء المهام المهنية للإنسان بشكل مخيف، مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني والسير الذاتية.

وتقول الدراسة التي نشرت يوم الاثنين الماضي: "من المرجح أن يكون تأثير الذكاء الصناعي على العمل متعدد الأوجه. وفي بعض الحالات، قد يكون الذكاء الصناعي بديلا عن العمل الذي قام به البشر سابقا، وفي حالات أخرى، قد يكمل الذكاء الصناعي العمل الذي قام به البشر''.

وأضافت: "من الأمثلة البارزة على كيفية استمرار تقدم قدرات الذكاء الصناعي التحسينات الأخيرة في نمذجة لغة الذكاء الصناعي".

وعلى وجه الخصوص، حظي ChatGPT، وهو نموذج لغوي أصدرته Open AI في أواخر عام 2022، بقدر كبير من الاهتمام والجدل.

واستخدم الفريق قياس التعرض المهني للذكاء الصناعي الذي أنشأه إدوارد فيلتن بالتعاون مع جامعة برينستون، في عام 2021.

وتتضمن تطبيقات الذكاء الصناعي العشرة: الألعاب الاستراتيجية المجردة، وألعاب الفيديو في الوقت الفعلي، والتعرف على الصور، والإجابة على الأسئلة المرئية، وتوليد الصور، وفهم القراءة، ونمذجة اللغة، والترجمة، والتعرف على الكلام، والتعرف على المسار الفعال.

وتشمل القدرات البشرية البالغ عددها 52 أمثلة مثل الفهم الشفهي والتعبير الشفهي والاستدلال الاستقرائي وثبات اليد.

وحصل الفريق على القدرات البشرية من قاعدة بيانات شبكة المعلومات المهنية (O * NET) التي طورتها وزارة العمل الأمريكية، والتي تستخدم قاعدة البيانات هذه لوصف أكثر من 800 مهنة.

ثم أضاف الباحثون نمذجة اللغة إلى القياس، موضحين كيف أن تغير روبوتات المحادثة المتطورة مثل ChatGPT المهن المعرضة للخطر الآن.

وتظهر قائمة نمذجة اللغة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم. ويشير الفريق في الدراسة إلى أن "المهن في مجال التعليم من المرجح أن تتأثر نسبيا بالتقدم في نمذجة اللغة أكثر من المهن الأخرى".

ويبدو أن هذه النتائج تتماشى مع ChatGPT المستخدم لإنتاج الواجبات المنزلية.

ويمكن لـ ChatGPT الذي تم تدريبه على عينة ضخمة من النصوص من الإنترنت، فهم اللغة البشرية وإجراء محادثات مع البشر وإنشاء نص مفصل قال الكثيرون إنه يشبه الإنسان ومثير للإعجاب للغاية.

وأوضح كيفن برايان، الأستاذ المساعد في جامعة تورنتو الذي أدار برنامجا لريادة الأعمال القائم على الذكاء الصناعي، إنه صُدم بقدرات ChatGPT بعد أن اختبره من خلال جعل الذكاء الصناعي يكتب إجابات امتحانات متعددة.

وتم تصنيف المسوقين عبر الهاتف على أنهم الأكثر عرضة للخطر، وهو ما قد لا يكون مفاجئا لأن العديد من الشركات تستخدم حاليًا روبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الصناعي لهذه الوظيفة.

وما يزال الذكاء الصناعي غير قادر حتى الآن على استبدال القضاة البشريين، لكن التكنولوجيا مفيدة في قاعة المحكمة من نواح كثيرة، حيث يمكن لروبوت الذكاء الصناعي جمع الأبحاث، ما يمنع القاضي من الاطلاع على الكتب القانونية يدويا.

قائمة الوظائف المعرضة للخطر

شملت قائمة الوظائف المعرضة للخطر من قبل الذكاء الصناعي:

الاستشارة الوراثية (فهم التأثيرات الطبية النفسية والعائلية المسببة لتوريث مرض معين).

المدققون الماليون.

المسوقون عبر الهاتف.

وكلاء الشراء.

محللو الميزانيات.

قضاة الصلح والكتبة.

المحاسبون.

المدققون.

علماء الرياضيات.

كتبة القانون القضائي.

المسؤولون التربويون.

وظائف الاستشارات السريرية.

المديرون الماليون

محللو الوظائف.

مصرحو الائتمان.

معلمو التاريخ والجغرافيا.

علماء الأوبئة.

المحللون الإداريون، والوسطاء.