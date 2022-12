ماسك ينشر استفتاء ويضع إدارته لتويتر في أيدي متابعيه: هل يجب أن أتنحى!

ت + ت - الحجم الطبيعي

في خطوة غير متوقعة، طرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استطلاعا للرأي نشره على حسابه الشخصي، يسأل الناس في رأيهم فيما إذا كانوا يفضلونه أن يتنحى عن إدارة منصة "تويتر".

وطرح ماسك سؤالاً على متابعيه، قائلاً: "هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟.

وأكد في تغريدته أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع.

وحتى الآن بلغ مجموع المصوتين على استفتاء ماسك أكثر من 13 مليونا وسبعمائة ألف، وتصدرت الإجابة بـ"نعم" بنسبة 57%.

ومر ماسك بالعديد من المشكلات مع "تويتر" خلال الأيام الماضية، كان آخرها إيقاف حسابات بعض الصحفيين.

وأعاد إيلون ماسك تفعيل حسابات عدة صحفيين على "تويتر" بعد تعليقها لمدة يوم وسط جدل حول نشر بيانات متاحة للجمهور عن طائرة الملياردير.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.