أعمدة إشارات مرور ممتصة للصدمات تخفف من الأضرار

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تمتاز أعمدة الإنارة وإشارات المرور بأنها صلبة ولا تنحني، وهو ما يمثل تهديداً لسائقي السيارات الذين يصطدمون بها.

ولهذا يعمل العلماء في جامعة جنوب أستراليا، حالياً، على إنشاء نسخة مرنة من الجزء السفلي منها، ويتعاونون مع شركة أسترالية لمساعدتهم في تصنيعها، وفقاً لما أفاد به موقع «غوود نيوز» الكندي.

ويأملون أن تساعد تلك الأداة المرنة الجديدة، في حماية السائق والعمود وتقليص تكلفة الأضرار، عندما تصبح جاهزة للاستخدام في البلاد العام المقبل.

وكما تم استبدال السيوف الحديدية الصلبة بسيوف فولاذية تنحني وتعود إلى شكلها الأصلي، يُعمل الآن على تحويل أسفل العمود القصير المدفون تحت الخرسانة لمصابيح الشارع إلى عمود يمتص الصدمات، حيث يجري إنشاء تجويف في العمود على شكل مخروطي فتحته للأعلى، مع ملء الجزء الخارجي من التجويف برغوة البولي يوريثان.

وهذا العمود يقف مستقيماً في حال الثبات، لكن إذا ما اصطدمت به سيارة، فإن الرغوة داخله تنضغط، وهذا يجعله يتحرك ويتمايل مع الصدمة، ما يخفف من الضرر الذي يلحق بالعمود والسيارة والأهم بالسائق نفسه.

ويأمل معدو المشروع أن تكون إشارات المرور الجديدة الممتصة للطاقة النموذج القياسي للمضي قدماً في المستقبل، بل وأن تحل محل أضواء الشارع الحالية بشكل تدريجي.