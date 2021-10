دراجة نارية للاستخدام على القمر

المصدر: إعداد: نهى حوا

يُعرض في متحف للسيارات حالياً دراجة نارية تم تصميمها للاستخدام على القمر. الدراجة اسمها «تارغرايد» من إنتاج شركة «هوكي» تتميز يهيكل مصمم خصيصاً لتناسب القمر، مع عجلات ألياف اصطناعية «كيفلار» ثلاثية الأبعاد من 12 قطعة يبلغ قطرها أقل بقليل من 24 بوصة، وإطار رئيسي من الألمنيوم المقطوع بالليزر، وذراع دوّار وشوكة.



وأفاد موقع «ذا فلايتر» أن معظم أجزاء الهيكل تتم طباعته بطابعة ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك وحدة تثبيت المقود وأغطية العجلات، باستخدام بلاستيك خفيف قوي ومرن. وقد تم تصنيع الأجزاء الأصغر باستخدام تلبيد الليزر ببلاستيك النايلون الأبيض، أما أروع جزء فهو الهيكل الخارجي، فهو إطار ذاتي الدعم مصنوع من أنابيب فولاذية مقاومة للصدأ. ويوجد فقط 7 نقاط تثبيت تربط الهيكل بالإطار الرئيسي، ما يوفر سرعة الوصول إلى قلب الدراجة في حال الإصلاحات الطارئة.



وقد أفيد بأن الدراجة معروضة في متحف سيارات بيترسن في لوس انجليس حتى 27 مارس 2022.



وقالت الشركة إن هدفها يكمن في جعل «تارغرايد» واقعية قدر الإمكان، بالإضافة إلى ذلك، التأكد من أن يكون التصميم معيارياً قدر الإمكان حتى يكون بالإمكان استخدامه في المشاريع المستقبلية بين النجوم.







