«جي إف إتش» تغلق بنجاح ثاني محفظة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

المصدر: دبي - البيان

ذكرت مجموعة «جي إف إتش» المالية أنها نجحت في إغلاق ثاني محفظة للتكنولوجيا خلال أقل من عام. وقال حماد يونس، رئيس الاستثمار في «جي إف إتش»: تمثل هذه المعاملة رابع عرض استثماري رئيسي في مجال التكنولوجيا، والثاني في الولايات المتحدة خلال أقل من عام، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والتوسع في محفظتنا بشكل استراتيجي.

وأضاف: يوفر هذا الاستثمار فرصاً متنوعة للاستفادة من الشركات عالية النمو التي هي في مراحلها الأخيرة ما قبل الطرح العام الأولي والتي لها تأثير اقتصادي كبير يجعلها في وضع فريد ومكانة تنافسية عالية. ومن المعروف أن التكنولوجيا أصبحت ترسم مستقبل المجتمع الإنساني وأحدثت تغييرات جذرية عبر القطاعات الاقتصادية والمؤسسات. وليس من المستغرب الآن أن تظل كونها واحدة من أفضل القطاعات أداءً ومرونة..

وأضاف: فيما نخرج من أزمة «كوفيد- 19»، نستثمر بنشاط في مؤسسات سوف تستفيد من النمو الاقتصادي القوي والمدعمة بمقومات قوية طويلة الأجل. وسوف تواصل «جي إف إتش» البناء على خبرتها العميقة في البرامج، التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية في إطار سعيها لبناء منصة استثمارية للتكنولوجيا التحولية. ونتوقع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع فيما يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من مزايا تبني التكنولوجيا طويلة الأجل.