ابتكار جديد.. عين ثالثة لمدمني الهواتف الذكية

أطلق مصمم كوري جنوبي "عين روبوتية" أطلق عليها اسم "العين الثالثة"، والتي يمكن لمستخدمي الهواتف النقالة وضعها على جباههم حتى يتمكنوا من تصفح الهواتف أثناء السير.

ويعتبر تصميم باينغ مين ووك، 28 عاما، حل طريف لـ "زومبي الهواتف الذكية" الذين لا يستطيعون إبعاد أعينهم عن شاشة الهاتف أثناء السير ما يعرضهم للاصطدام بجدار أو عقبات أخرى.

وتنفتح العين كلما استشعرت أن المستخدم خفض رأسه لتفحص هاتفه النقال، وعندما يقترب المستعمل بمتر أو مترين من عقبة يرن الجهاز للتحذير من الخطر الوشيك.

