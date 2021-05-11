«غارتنر»: 19% ارتفاع الإنفاق على السحابة لدعم العمل عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

يتسارَع الإقبال على السحابة لإدارة الزيادة الكبيرة في البيانات التي تحتاج الشركات إلى معالجتها. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه، نظراً لأن الانتقال إلى العمل الافتراضي يؤكّد الحاجة الملّحة إلى تقديم خدمات تقنية خارج أماكن العمل تكون قابلة للتطوير وآمنة ومنخفضة التكلفة ومحلّ ثقة.

وتشير التقديرات إلى أن الإنفاق على السحابة سيرتفع بنسبة 19% للعام بأكمله، حتى مع توقع انخفاض الإنفاق الإجمالي على تقنية المعلومات ككل بنسبة 8 بالمئة، وفقاً لشركة «غارتنر» المختصة بتحليل الأسواق التقنية.

وبات استخدام موارد تقنية المعلومات، مثل تخزين البيانات وقوة المعالجة والتطبيقات، متاحاً عند الطلب على أساس الدفع عند الاستخدام أولاً بأول عبر الإنترنت.

وعلى سبيل المثال، تستخدم السحابة للتحوّل إلى نظام افتراضي لاورقي لإدارة النفقات، ما يؤدي إلى توحيد العمليات المالية الداخلية وإلغاء تقديم الموظفين شخصياً للمطالبات المتعلقة بالنفقات. وقد ساعد هذا في أتمتة مهام الموظفين العادية واليدوية وتوحيدها، ومكّن فرق الشؤون المالية من قضاء وقتهم في مهام عمل أكثر أهمية.

الذكاء الاصطناعي

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يستمر دور الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل في النمو، نظراً لأن الشركات قرّرت الإبقاء على نماذج العمل الهجينة التي تجمع بين العمل من مقارها والعمل عن بُعد، لتجنب حدوث اضطرابات أخرى محتملة خلال العام 2021 وما بعده.

وأصبح المزيد من الشركات تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات سريعة مدعومة بدقة مالية قائمة على القدرة على الاطلاع لحظة بلحظة على البيانات وتحليلاتها، بما يشمل الإدارة الفورية تقريباً للنفقات لتحسين إدارة الموازنات وتعزيز السيولة، وزيادة الامتثال والقضاء على الأخطاء، وتولي المهام الإلزامية والوصول بالربحية إلى حدودها القصوى.

ويسمح الجيل الجديد من أدوات السفر وإدارة النفقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات بتحليل تجربة السفر وسلوكيات الشراء. ويمكن لأدوات التكامل والذكاء الاصطناعي تفسير بيانات المسافرين لمساعدة الشركات على تحسين الامتثال وتحديد التوفير في التكاليف.

تقليل الأخطاء

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات أيضاً أتمتة كميات هائلة من البيانات وتقليل الأخطاء البشرية وتمكين التحليلات التنبؤية.

فمثلاً، وجد استطلاع حديث أجرته «إس إيه بي كونكر» بعنوان «الإمكانات الخفية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة» أن الشركات تتطلع إلى ضمان امتلاك الأدوات والحلول الرقمية المناسبة التي تخولها إجراء عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة عبر الإنترنت.