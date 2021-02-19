سيسكو: أساليب جديدة للنشاطات الإجرامية الإلكترونية في 2020

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة سيسكو عن نتائج تقرير الحماية ضد التهديدات الخطرة، مشيرة إلى تغيرات في النشاطات الإجرامية خلال عام 2020 وأساليب جديدة للاستغلال ناشئة عن انتشار الوباء. وأكدت سيسكو عبر تقريرها التعقيد المستمر وتطوّر التهديدات الإلكترونية، لإعلام الشركات وتمكين اتخاذ قرارات أفضل وخصوصاً مع جنوح الشركات المستمر نحو البنى التحتية الرقمية والذي بات أمراً ضرورياً للجميع.

وفحصت سيسكو Umbrella، بوابة الإنترنت الآمنة القائمة على السحابة، حركة المرور عبر خوادم DNS لديها، وحددت فترة منتصف مارس 2020 كوقت الذروة لزيادة الاتصال عن بُعد، حيث تضاعف عدد العاملين عن بُعد بين الأسبوع الأول والأخير من شهر مارس وحده.

وأشار الفحص إلى ارتفاع عدد رسائل البريد الإلكتروني العشوائية التي تحتوي على كلمات مثل «جائحة» و«كوفيد19» في بداية شهر فبراير 2020. كما أشار باحثون من فريق سيسكو Umbrella إلى أنه في يوم واحد خلال شهر مارس 2020، اتصل عملاء المؤسسات بـ47,059 من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على كلمة «كوفيد» أو «كورونا» في عنوانها. وتم حظر 4% منها لأنها خطرة. وبحلول أواخر شهر أبريل، بلغت نسبة المواقع المحجوبة عبر فلترة رسائل البريد الإلكتروني ذروتها بنسبة 75%.

كان أحد أبرز الاتجاهات في عام 2020 هو التبني الواسع للتكتيكات والتقنيات والإجراءات الجديدة المتعلقة بنشر برامج الفدية على شبكات الشركات. وبدلاً من تنشيط برامج الفدية على أول نظام تم اختراقه بنجاح، أصبح يستفيد الخصوم الآن من الأنظمة كنقطة وصول أولية إلى الشبكة، ثم ينتقلون عبر الشبكة ويتمكنون من الوصول إلى أنظمة وامتيازات إضافية. ويمكن تفعيل برامج الفدية على جميع هذه الأنظمة في وقت واحد، ما يزيد من الضرر الذي يلحق بها.

وأصبح هذا النهج معروفاً باسم «الصيد الكبير» واكتسب شعبية واسعة، فكان يستهدف الخصوم أنظمة النسخ الاحتياطية ووحدات التحكم بالمواقع الإلكترونية وغيرها من الخوادم المهمة للشركات أثناء مرحلة ما بعد الاختراق من هجماتهم.

وتضم التهديدات البارزة الأخرى التي اكتشفها فريق سيسكو وTalos حملة برمجيات خبيثة جديدة في شهر أبريل تُعرف باسم «PoetRAT». وأظهرت الأبحاث أن البرامج الضارة تم نشرها باستخدام عناوين مواقع إلكترونية كانت تشبه عناوين بعض المؤسسات الحكومية وتستهدف الشركات الخاصة. وراقب فريق Talos حملات جديدة متعددة من الجهات المنفذة لتلك التهديدات على مدار العام، والتي أشارت إلى حدوث تغيرات في قدرات تلك الجهات ونضجها في مجال الأمن التشغيلي. وتم الكشف عن هجوم كبير على سلسلة التوريد في شركة تنتج تطبيقات إدارة البنية التحتية خلال شهر ديسمبر من عام 2020، حيث تم اختراق الأنظمة في وقت سابق من العام وإدخال تعليمات برمجية ضارة في تحديثات المنتج التي تم توفيرها على الموقع الإلكتروني لديهم. وأبلغ عدد من الشركات التي تستخدم البرنامج والتي قامت بتنزيل التحديثات الضارة لاحقاً أنه تم اختراقها، بما في ذلك شركات الأمن والوكالات الحكومية وغيرها.