تويتر يمنع إعلانات وسائل الإعلام الحكومية

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

أعلن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي عن تحديث سياسته الإعلانية الخاصة بوسائل الإعلام الحكومية، حيث لن يقبل الموقع الإعلانات الصادرة من كيانات وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.

وسيحق للحسابات المتأثرة بهذا القرار الاستمرار في استخدام تويتر للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس للدعاية، وفقاً لبيان نشرته إدارة "تويتر" على موقعها الرسمي.

وأكد موقع تويتر بأن مهمته الوحيدة هي خدمة المحادثة والنقاش العام. وتنطبق هذه المهمة على كل جزء من خدماته، بما في ذلك المنتجات الإعلانية والترويجية.

لماذا هذا القرار؟

أوضح موقع تويتر أن التحديث الجديد جاء بهدف حماية الحوار الصحي والمحادثة المفتوحة. إذ يرى بأن هناك فرقًا بين الدخول في محادثة مع الحسابات التي تختار متابعتها وبين المحتوى الدعائي الذي يصل إلى مستخدمين لا يتابعونك". وتابع الموقع: "لدينا سياستنا لكل من الحالتين، لكن لدينا معايير أعلى فيما يخص الإعلانات".

وأوضح الموقع أن القرار لن ينطبق على الكيانات الممولة من دافعي الضرائب، بما في ذلك هيئات البث العامة المستقلة.

كيف يمكن تعريف وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ؟

سيتم تطبيق هذه السياسة على كيانات وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ماليًا أو تحريريًا. والمعروفة لدى الأكاديميين وقادة المجتمع المدني. وتشمل منظمة مراسلون بلا حدود، ومؤسسة فريدوم هاوس، ومؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، وتقرير المناظر الطبيعية لوسائل الإعلام الصادرة عن مركز الصحافة الأوروبي، ولجنة حماية الصحفيين، واليونسكو.

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ووفقاً لبيان "تويتر" سيتخذ الموقع قرارات بشأن السياسات الخاصة بالقضايا الحرجة المتعلقة بحرية الإعلام واستقلاله، مثل التحكم في محتوى التحرير والملكية المالية والتأثير على المذيعين والمحررين والصحفيين والممارسة المباشرة وغير المباشرة للضغط السياسي و / أو السيطرة على عملية الإنتاج والتوزيع.

لن تنطبق هذه السياسة على الكيانات المخصصة في محتوى الترفيه والرياضة والسفر. ومع ذلك، إذا تم خلط المحتوى مع الأخبار، فسيتم حظره.

وستعمل تويتر على إخطار الكيانات المتأثرة مباشرة في الأيام القادمة، وتمنحها 30 يومًا للتخلص من منتجاتها الإعلانية ، وبعد ذلك ستطبق هذه السياسات بصرامة.

وفي غضون ذلك، لن يتم السماح بحملات جديدة وستفرض تويتر سياساتها بدقة، وفقاً لما ذكرته في بيانها.

وتتمتع الكيانات المتأثرة بحرية الاستمرار في استخدام حساباتها في تويتر من خلال المناقشات العامة بعيدا عن الإعلانات.