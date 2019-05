"AR Measure".. تطبيق لقياس طول ومساحة وأحجام الأشياء يتوفر الأن في هواتف HUAWEI P30 Pro تطبيق "AR Measure" لقياس الواقع المعزز. يأتى التطبيق مع مجموعة إعدادات قياس مختلفة لتقييم أبعاد الأشياء وحتى الأجسام الواقعية بدقة عالية ما يغنيك عن مساطر القياس. ويكفى توجيه الكاميرا الخلفية نحو الشىء الذى تريد قياسه ليعطى لك معلومات عن الطول والمساحة والحجم والارتفاع. #البيان_القارئ_دائما @huaweiarabia

