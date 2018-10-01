صدمة كبيرة لمستخدمي واتساب

المصدر: البيان الالكتروني

في صدمة كبيرة لمستخدمي تطبيق واتساب الذي يخلو تماماً من الإعلانات، كشف متحدث باسم التطبيق أنه سيتم تحديث التطبيق قريباً ، مضيفا أنه سيتم إرسال الإعلانات خلال التحديث الجديد.

وذكرت مجلة "فوربس" الأميركية، بأن التطبيق بصدد إرسال إعلانات إلى المستخدمين ابتداءً من العام المقبل، 2019، وفق الشريك المؤسس للتطبيق، بريان أكتون.

وقال أكتون عبر تويتر، "لقد حان الوقت.. حذف فيسبوك". وصرح في مقابلة مع "فوربس"، أنه غادر فيسبوك بسبب خلاف بشأن كيفية تحقيق الأرباح في واتساب.

وأضاف أن المدير التنفيذي في فيسبوك، مارك زوكربيرغ، وتنفيذيين آخرين في فيسبوك، يريدون إرسال إعلانات مستهدفة للمستخدمين، بحسب سكاي نيوز.

وكشف أكتون إنه لن يكون سعيدا بوجود الإعلانات المستهدفة، معلنا أنه اقترح إعلانات مقننة للغاية، على أن يتطلب الأمر مبلغا زهيدا، وذلك بعد استخدام عدد كبير من الرسائل المجانية.

وواتساب أكثر تطبيق تواصل فوري شعبية في العالم، إذ يستخدمه نحو 1.5 مليار شخص شهريا، واستحوذ عليه موقع التواصل الشهير فيسبوك عام 2014، لقاء مبلغ 1.4 مليار دولار .