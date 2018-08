أدوات جديدة لإدارة الوقت على فيسبوك وانستغرام

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة فيسبوك اليوم، عن طرح أدوات جديدة لمساعدة المستخدمين على إدارة وقتهم خلال التواجد على فيسبوك وانستغرام، تتضمن لوحة توضيحية للأنشطة، ومفكرة يومية، وكذلك طريقة جديدة للحد من التنبيهات. وتهدف فيسبوك من هذه الأدوات الجديدة إلى إثراء تجربة المستخدمين خلال تواجدهم على فيسبوك وانستغرام، وقضاء وقت مخطط له بشكل أفضل، وبأسلوب إيجابي.

وتم تطوير تلك الأدوات الجديدة بناء على عملية تعاونية، تضمنت خبراء في مجال الصحة العقلية، ومنظمات ومؤسسات أكاديمية، بالإضافة إلى إفادات مجتمع المستخدمين. وتأمل شركة فيسبوك من هذه الأدوات، أن تمنح المستخدمين المزيد من قوة التحكم في الوقت الذي يقضونه على منصاتها، وتعزيز الحوار بين أولياء الأمور واليافعين حول عادات التواجد على الإنترنت التي تناسبهم بشكل ملائم.

ويمكن للمستخدم الوصول إلى تلك الأدوات الجديدة، من خلال صفحة الإعدادت في فيسبوك أو انستغرام. وفي انستجرام يمكن النقر على "Your Activity" وفي فيسبوك يمكن النقر على "Your Time on Facebook". وفي أعلى الصفحة سيرى المستخدم لوحة توضيحية تظهر معدل الوقت الذي يقضيه المستخدم على التطبيق من خلال الجهاز الذي يتوفر عليه التطبيق.

ويمكن النقر على أي قائمة لإظهار اجمالي الوقت الذي يقضيه المستخدم في هذا اليوم. وأسفل اللوحة التوضيحية، يمكن للمستخدم إعداد مفكرة يومية تمنحه تنبيهاً عند الوصول إلى حدود الوقت الذي يريد قضاءه على التطبيق يومياً. كما يمكن للمستخدم أيضاً تغيير أو إلغار تلك الإعدادت في أي وقت. بالإضافة إلى إمكانية النقر على "إعدادات التنبيهات" للدخول سريعاً إلى ضبط التنبيهات على وضعية "الصامت" من خلال "Mute Push Notification" والتي ستحد من التنبيهات على فيسبوك وانستغرام لوقت معين عندما يرغب المستخدم في التركيز والابتعاد لبعض الوقت عن التنبيهات.