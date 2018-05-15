إنسان شبه آلي

طابعة ثلاثية الأبعاد تحول المرء لإنسان شبه «آلي»، ذلك ما وصفه باحثون أميركيون بجامعة مينيسوتا عند الإشارة لابتكارهم الذي يعمل على طباعة الخلايا والشفرات الإلكترونية بشكل مباشر على جلد الإنسان.

تلك الطابعة المحمولة، والتي تقدر تكلفتها بنحو 400 دولار، تسهم في طباعة الخلايا البيولوجية، في صورة مستشعر بيولوجي، كمثال، على أجسام الجنود أو حتى بغرض الكشف عن الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية. ويشير الباحثون إلى أن هذه التقنية يمكن أن تؤدي لعلاجات طبية جديدة، كإبراء الجروح، وعند عدم الحاجة إليها يمكن بكل بساطة تقشير تلك المواد المطبوعة على الجلد أو حتى غسلها.