إنسان شبه آلي

توصل باحثون بجامعة مينيسوتا الأميركية إلى تقنية جديدة تتيح إمكانية طباعة الرقائق الإلكترونية على الجلد البشري بشكل مباشر للمرة الأولى على الاطلاق. ويمكن استخدام هذه التقنية في الأغراض العسكرية حيث يستطيع الجنود طباعة وحدات استشعار مؤقتة على أيديهم لرصد المواد الكيماوية أو البيولوجية الضارة أو طباعة وحدات توليد طاقة شمسية لتغذية الأجهزة الإلكترونية الضرورية بالطاقة. للتفاصيل زوروا موقع #صحيفة_البيان #جديد_التقنية

