إنسان شبه آلي

طابعة ثلاثية الأبعاد تحول المرء لإنسان شبه «آلي»، ذلك ما وصفه باحثون أميركيون بجامعة مينيسوتا عند الإشارة لابتكارهم الذي يعمل على طباعة الخلايا والشفرات الإلكترونية بشكل مباشر على جلد الإنسان.
تلك الطابعة المحمولة، والتي تقدر تكلفتها بنحو 400 دولار، تسهم في طباعة الخلايا البيولوجية، في صورة مستشعر بيولوجي، كمثال، على أجسام الجنود أو حتى بغرض الكشف عن الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية. ويشير الباحثون إلى أن هذه التقنية يمكن أن تؤدي لعلاجات طبية جديدة، كإبراء الجروح، وعند عدم الحاجة إليها يمكن بكل بساطة تقشير تلك المواد المطبوعة على الجلد أو حتى غسلها.
توصل باحثون بجامعة مينيسوتا الأميركية إلى تقنية جديدة تتيح إمكانية طباعة الرقائق الإلكترونية على الجلد البشري بشكل مباشر للمرة الأولى على الاطلاق. ويمكن استخدام هذه التقنية في الأغراض العسكرية حيث يستطيع الجنود طباعة وحدات استشعار مؤقتة على أيديهم لرصد المواد الكيماوية أو البيولوجية الضارة أو طباعة وحدات توليد طاقة شمسية لتغذية الأجهزة الإلكترونية الضرورية بالطاقة. للتفاصيل زوروا موقع #صحيفة_البيان #جديد_التقنية