"غوغل" تطلق سيارتها الطائرة (كورا) في نيوزيلندا

يرى لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة "غوغل" والمدير العام (Alphabet)، الذي استثمر بضع سنوات في مشروع (سيارات طائرة)، يدعى "كيتي هوك"، والذي كلف حسب "بلومبرج" ما قيمته 100 مليون دولار، يرى بأن مستقبل النقل مثل السماء لا حدود له.

وقد كشفت شركة "غوغل" مؤخراً النقاب عن نموذج أولي لـ "تاكسي طائر" يحمل الرمز (كورا).

تاكسي غوغل الطائر، الذي يقبع في منتصف الطريق بين الطائرة والهليكوبتر، يمكنه بمراوحه الـ 12 أن يطير ويهبط بشكل عمودي، وهو ليس في حاجة إلى مطار أو مدرج، بل مجرد سقف مبنى كاف لتمكينه من انجاز المهمة والسفر بعيداً.

ووفقا لـ "غوغل" فإن السيارة/ الطائرة (كورا) يمكنها السفر باثنين من الركاب والطيران على علو يتراوح بين 150 و900 متر فوق مستوى سطح البحر. كما أن أجنحتها البالغ طولها 11 متراً تمكنها من الوصول لسرعة 170 كم / ساعة.

وقد اختار "كيتي هوك" نيوزيلندا مكاناً لتجريب تحليق تاكسي غوغل الطائر، وأكدت المعلومة رئيسة الوزراء النيوزيلندية جايسندا اردرن شخصياً، التي قالت لصحيفة "نيويورك تايمز" أن بلادها "تريد أن تبعث برسالة إلى العالم مفادها أن أبوابنا مفتوحة أمام الناس الذين لديهم أفكار عظيمة ويريدون تحقيقها"، مضيفة أن هذا المشروع يتماشى واستراتيجية نيوزيلندا لتحقيق هدف (صفر كربون) بحلول العام 2050، كون (كورا) كهربائية بنسبة 100%، ولا نفايات لها.

يذكر ان "غوغل" تهدف إلى تسويق خدمة سيارات الأجرة الطائرة في نيوزيلندا في غضون السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك الوقت اللازم لإجراءات استخراج الشهادات.

للإشارة، فإن مشروع "التاكسي الطائر" هذا ليس الأول من نوعه، فقد أعلنت سابقاً حوالي 20 شركة عن استثماراتها في هذا المجال، ففي نسخة معرض الالكترونيات الاستهلاكية الأخيرة بلاس فيغاس، كشفت شركة المروحيات الأمريكية "بيل" عن سيارتها الطائرة الفاخرة، وقبلها كشفت (Volocopter) النقاب عن سيارة أجرة طائرة بدون طيار، كما أن شركة إيرباص لم تتأخر عن الركب وفرضت نفسها في هذا المجال بنموذجها (فاهانا) بالتعاون مع (أودي)، وكذلك فعلت (EHang) الصينية.