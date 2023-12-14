منصات إعلامية دولية تشيد بإنجازات «COP28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي

المصدر: أبوظبي - وام

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أشادت منصات إعلامية دولية بالإنجازات، التي تحققت خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي اختتمت أعماله في دبي، الأربعاء، وأثمر عن «اتفاق الإمارات» التاريخي.

وشملت أبرز المنصات الإعلامية، التي تناولت إنجازات المؤتمر وسلطت الضوء على أهمية «اتفاق الإمارات» كلاً من رويترز، والغارديان، وفايننشال تايمز، وسي إن إن، وإندبندنت، وسكاي نيوز، وهيندوستان تايمز، ونيوزيلاندا هيرالد، والإيكونوميست، ونيويورك تايمز، والتايم، وشينخوا، وذاستار، وسنغافورة ستار، ولوفيجارو، و بي بي سي وورلد نيوز، و أي بي سي، وغيرها.



وكان مؤتمر الأطراف «COP28» قد شهد إقرار نحو 198 طرفاً «اتفاق الإمارات»، الذي عكس نجاح رئاسة المؤتمر في حشد الجهود الدولية، وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف، من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

صياغة الجهود



وتواصل وسائل الإعلام العالمية إبراز أهمية «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي تم إقراره في ختام مؤتمر الأطراف للمناخ «COP28» في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على دوره في إعادة صياغة جهود العمل المناخي الدولي.



وأشارت صحيفة «ذي إيكونوميست» في مقال لها بعنوان «ما الذي يمكن فعله بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في COP28؟» إلى أنه للمرة الأولى وافق العالم على الابتعاد تدريجياً عن الوقود الأحفوري.



وأضافت: «عندما اجتمع الناشطون والدبلوماسيون لأول مرة في دبي لحضور قمة المناخ، التي عقدتها الأمم المتحدة قبل أسبوعين، بدت فرص التوصل إلى اتفاق كبير ضئيلة نتيجة لعدة عوامل، وعلى الرغم من التشكيك تمكنت الدول الأطراف للمرة الأولى من الإجماع على الابتعاد عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي، التي تشكل الأسباب الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، واتفقت الأطراف الـ 198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على نص يدعو إلى تحويل أنظمة الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومسؤولة وتدريجية.

نجاح المفاوضات



وبينت «ذي إيكونوميست» أن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» كان حريصاً على ضمان نجاح المفاوضات المنعقدة في دولة الإمارات على الرغم من محاولة تقويض عملية المفاوضات، مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم رضا الجميع عن الاتفاق، إلا أنه يعد خطوة مهمة وواقعية إلى الأمام.



وتابعت الصحيفة: «في الواقع كانت الدعوة التي أطلقها البعض مثل الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري غير مجدية اقتصادياً، ومن المرجح أن يظل الوقود الأحفوري جزءاً من مزيج الطاقة لعقود مقبلة».



وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار مكان انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في (باكو) يتماشى مع المسار، الذي تم الاتفاق عليه في دبي، واختتمت: إن «COP28» يمثل خطوة مهمة نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.